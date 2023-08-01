ET民調／郭台銘參戰「柯文哲影響最多」　四腳督形同保送賴清德

▲郭台銘參選箭在弦上。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選火熱開打，根據《ETtoday民調雲》今（1）日公布最新四腳督民調，民進黨賴清德獲33.4%支持、民眾黨柯文哲21.6%、國民黨侯友宜21.0%、鴻海創辦人郭台銘16.4%。值得注意的是，一旦郭加入戰局，柯的支持度受到的影響最大，從28.8%跌到21.6%，減少7.2個百分點，但對侯友宜而言，影響不大。

《ETtoday民調雲》於7月28日至30日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1,753份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.34%。針對郭台銘可能宣布獨立參選，民調發現「四腳督」戰局之下，各參選人的支持度則分別為賴清德33.4%、柯文哲21.6%、侯友宜21.0%、郭台銘16.4%。賴仍一馬當先，但柯、侯差距縮小到只剩0.6個百分點，而郭台銘則墊底。

▲針對2024總統大選，《ETtoday新聞雲》四腳督最新民調結果出爐。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）

由民眾的年齡與政黨傾向等基本資料交叉分析來看，賴清德在南部地區（41.9%）、60歲及以上（44.4%）、民進黨（91.6%）、泛綠（71.5%）認同者中獲得相對較高的支持度。柯文哲在東部離島地區（33.8%）、20-29歲（40.5%）、30-39歲（34.5%）、40-49歲（23.0%）、民眾黨（79.9%）認同者、不支持任何政黨者（32.4%）中獲得相對較高的支持度。侯友宜在北部地區（24.0%）、50-59歲（32.1%）、60歲及以上（31.1%）、國民黨（65.9%）、泛藍（32.0%）認同者中獲得相對較高的支持度。郭台銘則在30-39歲（20.7%）、40-49歲（21.0%）、泛藍（36.4%）認同者、不支持任何政黨者（22.8%）中獲得相對較高的支持度。

▲針對2024總統大選，《ETtoday新聞雲》四腳督最新民調結果出爐。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）

民調顯示，若郭加入戰局，柯的支持度明顯受到影響，減少7.2個百分點，其次為侯減少3.3個百分點，賴減少僅2.2個百分點。經交叉分析發現，郭加入戰局後，挺柯的泛藍認同者比例由38.4%變成19.7%（減少18.7個分點）、不支持任何政黨者由43.9% 變成32.4%（減少11.5個百分點），推估改投郭台銘的可能性較高。此外，民眾黨認同者比例由92.2%變成79.9%，顯示郭台銘亦會吸走部分的台灣民眾黨支持者。

▲針對2024總統大選，《ETtoday新聞雲》四腳督最新民調結果出爐。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）