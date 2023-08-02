國民黨內參民調「侯超柯趕賴」　他揭最壞情況：給郭台銘參選理由

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席朱立倫昨日透露國民黨最新內參民調，稱國民黨總統參選人侯友宜已追上民眾黨總統參選人柯文哲，且與民進黨總統參選人賴清德差距非常小。對此，資深媒體人黃暐瀚2日表示，萬一之後的各家媒體民調，不是這個趨勢，那國民黨內參民調的準確度將備受質疑，甚至嘲笑，更壞的狀況是，正好給了鴻海集團創辦人郭台銘參選的理由。

對於朱立倫透露內參民調，黃暐瀚今日透過臉書發文質疑，「追上柯文哲，所以是在誤差範圍之內？與賴清德的差距已經非常小？是差距多小？是差3%左右？」

黃暐瀚表示，國民黨內參民調外人自然看不到，但問題是，現在民調公司百家爭鳴，幾乎每週都有新民調出現。過去兩個月，侯友宜穩坐老三，幾乎都在20%以下，朱立倫現在突然宣告「侯友宜追上柯文哲、與賴清德差距非常小」，那萬一之後的各家媒體民調，不是這個趨勢，那國民黨內參民調的準確度將備受質疑，甚至嘲笑。

此外，黃暐瀚預測，更壞的狀況是，如果國民黨內參民調不準確，正好給了鴻海集團創辦人郭台銘參選的理由，朱立倫的真心話，看來是個大冒險，未來好壞難斷，就看之後的各大民調，有沒有真的「追上柯文哲、與賴差距小」了。