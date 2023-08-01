要回家卻走到對面！醉漢刀棍大鬧小吃店...還砸招牌　桃園警逮人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子今（1）日上午喝得醉醺醺，要回自家位於桃園區北埔路麵店，卻誤闖對面鄰居所開的越南河粉店，結果與店家發生爭執，劉男持刀棍砸毀店家招牌，還與店家業者發生拉扯，並割傷對方。雙方正在僵持時，桃園警方趕到現場，劉男還對員警叫囂，員警噴辣椒水後，配合優勢警力成功壓制劉男，偵訊後依傷害、毀損等罪嫌將劉男移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市劉姓男子今天上午酒醉到桃園區北埔路一家小吃店鬧事，還持刀棍砸毀店面並割傷業者，桃園警分局員警據報到場成功壓制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子今天上午酒醉到桃園區北埔路小吃店鬧事，還持刀棍砸毀店面招牌等物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天上午9時許，桃園警分局埔子派出所員警謝瑋倫接獲通報指稱，行經北埔路時，有民眾突然攔車，聲稱有酒醉男子持刀棍鬧事，員警立即呼叫線上警力支援，立即趕往現場，發現24歲劉姓男子在現場鬧事，還持刀棍叫囂。

▲桃園市劉姓男子今天上午酒醉到桃園區北埔路小吃店鬧事，還持刀棍砸毀店面，桃園警分局員警壓制後，查扣刀棍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警立即持辣椒水逼近，並喝令劉男不准動，丟掉手中刀棍等物，線上支援警力趕到後合力將酒醉劉男壓制在地，扣住手中刀棍等證物，並將受傷小吃店業者送醫治療。

據指出，劉姓男子酒醉後返回位於北埔路自家麵店，卻誤闖對面鄰居所開的越南河粉店，店家業者告訴他走錯店了，劉男竟發飆返回自家店內，拿刀棍再折返被害店家招牌砸毀，店家業者見狀與其拉扯導致手臂被割傷。此時，員警到場會同支援警力合力壓制劉男，才結束這場鬧劇，訊後依傷害、毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。