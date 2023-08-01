獨／月燒50萬！廖老大旗艦店撐不住收掉止血…8月還有人加盟

▲廖老大「阿娘喂」旗艦店租約簽3年撐不住收店止血。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

去年因為打龜號聲名大噪的台灣賽車教父廖老大，趁勢跨足飲料店，創品牌「阿娘喂」，去年7月2日在台中環中路設立200坪旗艦店。未料，今傳出旗艦店已經收攤消息。知情人士透露，環中旗艦店月燒超過50到80萬元，當中包括15萬元月租金，但飲料店業績不佳，原本該店簽約3年，廖老大日前看完財務報表後決定關店止血。儘管如此，根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，8月份還會有一位加盟主要上課，準備加入開店。

▲旗艦店占地200坪，人事成本及水電、租金月燒超過50萬元，廖老大決定提早收攤止血。（圖／記者許權毅攝）



「阿娘喂，廖老大茶坊」從創立就話題、爭議不斷，開放加盟前先槓上台中市衛生局「選擇性辦案」，短短3週就遭到衛生局人員二度上門檢查，廖老大認為有針對性。大舉開放加盟後，又爆發放任加盟主在騎樓違規設攤、廖老大自己在直播點名加盟店飲料難喝，以及22家前加盟主「聯手創新品牌」提告廖老大誹謗、詐欺等，一連串風波下，逼得廖老大宣布「退網」。

「阿娘喂，廖老大茶坊」全盛時期全台破百家加盟店，但時隔一年，加盟店紛紛收攤，現在全台僅剩20間左右。直營店則只有嶺東店1間。據悉，當初環中路旗艦店租約一個月15萬，廖老大一口氣就簽約3年，沒想到業績慘澹，許多人經常目擊直到下午門市都未開，以為早就倒店。內部人士透露，直營店部分照常經營、不受影響，至於加盟店，則依各店狀況而定。