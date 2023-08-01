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新莊民宅暗藏毒品分裝場　毒蟲「水攻」員警仍被逮

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區一名男子，租下公寓民宅當作毒品分裝場。因出入份子複雜，遭鄰居檢舉，警方獲報前往埋伏。上個月底，趁男子與2名同夥外出時將其逮捕，過程中同夥往頂樓逃逸，並踩破水管企圖阻饒追捕，但警方仍將2人逮捕，並在屋內查獲2000多包毒咖啡以及毒品原料，警方將3人帶回偵辦。

▲黎男將毒品分裝場暗藏在民宅，警方查緝時，童或將水管踩破企圖阻饒追捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲廖男（左）、葉男（中）將水管踩破企圖阻饒追捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科的27歲黎姓男子，今年1月初，以每月2萬元租下新莊區民安西路某處民宅4樓，除了當作住處外，還將其他空房當作毒品分裝場。黎男先從友人處購得大批毒品原料喵喵（4-甲基甲基卡西酮），再與網路上所購得調味粉混合，並分裝成毒咖啡包，企圖對外販售牟利。

▲黎男將毒品分裝場暗藏在民宅，警方查緝時，童或將水管踩破企圖阻饒追捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲廖男、葉男將水管踩破後，自來水從頂樓傾瀉而下。（圖／記者陸運陞翻攝）

黎男為了調整配方，找來許多毒友上門「試用」，由於出入份子過於複雜，引起附近住戶關注，立即報案處理。新北市刑大獲報，成立專案小組前往埋伏查緝，上個月底，黎男與同夥的28歲廖男、33歲葉男，準備外出談交易時，警方趁機上前將黎男逮捕，沒想到，走在後方的廖男、葉男竟轉頭往公寓頂樓逃逸。

▲黎男將毒品分裝場暗藏在民宅，警方查緝時，童或將水管踩破企圖阻饒追捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲黎男出門準備談毒品交易內容，遭到埋伏警員逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方先將黎男壓制後，往頂樓追捕逃逸的廖男、葉男，但2人卻將水管踩破，自來水從頂樓傾瀉往下，警員冒著大水襲來，冒著全身淋濕上樓成功將2人逮捕。警方進入屋內後，查獲毒咖啡包成品2,254包、1,730公克4-甲基甲基卡西酮、製毒器具1批。訊後，警方依毒品罪將黎男等3人，移送新北地檢署偵辦。

新北警局毒品查緝溯源中心呼籲，製造、混合含第三級毒品卡西酮之咖啡包，係處七年以上有期徒刑之重罪，並可併科新臺幣一千萬元以下罰金，切勿因牟取不法利益而存在僥倖心理。

▲黎男將毒品分裝場暗藏在民宅，警方查緝時，童或將水管踩破企圖阻饒追捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查獲毒咖啡包成品2,254包、1,730公克4-甲基甲基卡西酮、製毒器具1批。（圖／記者陸運陞翻攝）

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