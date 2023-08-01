夜店嗨完酒駕！無照賓士男「自撞分隔島」　害死同車正妹下場慘了

記者劉人豪／台北報導

27歲李姓男子在台北夜店喝完香檳後，無照開著賓士搭載陳姓女子行經建國高架道路，不慎自撞分隔島，導致陳女重傷送醫不治，台北地方法院審理後，依公共危險致人於死，判他有期徒刑3年3月。

▲李男無照酒駕撞分隔到，造成副駕駛座的陳女死亡。（圖／資料照，下同）

該起事故發生於2022年9月2日，警方指出，李男無照駕駛賓士載著陳女，行駛建國高架道路往北方向，疑似打滑失控撞上民權東路匝道前分隔島，因撞擊猛烈車體嚴重變形，車上2人也受困。消防獲報後緊急出動破壞器材將2人救出，副駕陳女傷勢嚴重送醫不治，李男則意識昏迷、全身多處擦挫傷，送醫後無大礙。

判決書指出，李男於夜店喝完香檳後，駕車載陳女駛上建國高架橋發生事故，陳女未繫安全帶，導致雙側肺挫傷、第六頸椎粉碎性骨折併脊髓損傷、蜘蛛膜下腔出血併缺氧缺血性腦病變、肋骨骨折、顱骨骨折等送醫不治，李男抽血驗得酒測值為每公升1毫克。

法院審酌，李男於犯後均坦承犯行，並盼與陳女家屬以100萬元達成和解，但未取得陳女家屬諒解，兼衡酌李男有重傷害等前科紀錄，且於本案發生時尚處於假釋期間中，台北地方法院依駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，因而致人於死，處有期徒刑3年3月。本案可上訴。