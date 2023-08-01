清空畫面曝！廖老大台中200坪旗艦店1年收攤　官方這樣回應

記者許權毅、劉人豪／台中報導

台灣賽車教父廖老大跨足飲料店，去年7月2日在台中環中路上開幕的旗艦店「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，經營1年多，於昨(7月31日)正式收攤，房仲也在臉書社團貼出招租消息，月租金15萬元，目前廖老大茶坊連鎖全台僅剩20間左右，直營店則只剩下嶺東店1間。





▲台中環中路上的旗艦店「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」昨日正式收攤。（圖／記者許權毅拍攝）

▲現場已經全部撤光 原本有大量的器材、教育訓練桌子也都淨空。（圖／記者許權毅攝，下同）

賽車教父廖老大是2022年網路代表性人物之一，打龜號一戰成名後又大張旗鼓開手搖飲店卻風波不斷，包括公開直播批加盟店茶難喝等，隨後還宣布退出直播圈，讓許多夢想能賺大錢的加盟主傻眼，哀號成了「棄嬰」，演變到最後，成了昔日加盟主另闢新品牌還提告廖老大。

有房仲在7月31日臉書社團發文指出，位於西屯區的環中路二段、福科路口，地坪200坪、建坪約100坪，一旁還有停車場，開出總租金15萬元。住在周邊的開車族陳小姐說：「廖老大旗艦店之前是小吃餐廳時，會去消費，但變成飲料店之後就很少停留，而且每次經過感覺『要開不開』的，以為早就倒了。」信義房屋專家認為，未來該據點相當適合餐廳經營。

《ETtoday新聞雲》去電詢問貼出招租消息的魏小姐，她指出目前蠻多人詢問該地，除了餐飲業者外也有其他行業的人來詢問，且已經有人向她們聯絡並且到現場查看，至於前旗艦店為何不續租，以及廖老大是否有錢來關心旗艦店的狀況，魏小姐表示，這部分她不並不清楚。

《ETtoday新聞雲》實際走訪現場，發現原本大量的器材全部撤光、教育訓練桌子也都淨空，但是門口並沒有貼上結束營業的字樣。據了解，環中路上的旗艦店昨日正式收攤，目前「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」全台僅剩下20間左右，直營店則只剩下嶺東店1間。

有關廖老大旗艦店收攤一事，《ETtoday新聞雲》致電廖老大官方，暫時不願對外說明，至截稿前，廖老大本人也未接電話。