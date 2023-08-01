釋迦夏日派對即將熱鬧登場　黃偉哲邀請民眾共遊台南品嚐同歡

▲台南年度盛事「2023釋迦夏日派對」將於8月12日在歸仁區文化中心熱鬧登場，市長黃偉哲，呼籲民眾要買要趁早。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南年度盛事「2023釋迦夏日派對」將於8月12日在歸仁區文化中心熱鬧登場，市府1日辦理宣導活動，市長黃偉哲指出，歸仁釋迦在國內西部地區栽種面積最大，因質優味美，還沒上市就非常熱銷，目前正逢採收期，呼籲民眾要買要趁早。市議員吳禹寰、鄭佳欣、陳皇宇與郭鴻儀也與會共襄盛舉。





黃偉哲表示，歸仁釋迦栽種約有62公頃，雖在國內西部地區栽種面積最大，但產量有限，各地消費者在上市前就已用預定方式搶購，呼籲想品嘗歸仁釋迦的民眾要趁早向歸仁農會預訂。此外，歸仁農產品種類非常豐富，除了釋迦之外，還有菱角、綠竹筍、百香果、秈米等，都是歸仁很厲害的農產品，歡迎大家來釋迦節嚐遍美味水果。





農業局長李建裕指出，釋迦是歸仁區的特產水果，最大特點不僅在於果肉豐富、綿密香Q與甜而不膩，且富含大量礦物質、維生素C及膳食纖維，因此，具有相當高的營養價值，而台南釋迦種植面積約70公頃，約占全台3％，產量約1352公噸，其中歸仁區種植面積62公頃，收成量約1167公噸，佔全台南市約9成產量，可以說是台灣西部最大產區。





農業局指出，今年釋迦節活動現場有農特產品展售、精彩舞台節目表演及限量秈米爆米香發送，並結合歸仁區農會辦理「歸仁釋寶」競標，所得全額回饋給予當地公益團體，另外也推出「早起的鳥兒有蟲吃」計劃，當天入場前100名的民眾透過按讚歸仁農會或是徠歸仁飯店，即可兌換100元甜點券，各式各樣的多元趣味主題內容，非常歡迎市民朋友一起來遊玩同樂。