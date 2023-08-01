「大大武花大武花」要變了　台南武聖夜市「每周多1天」攤商控鴨霸

▲「大大武花大武花」中的台南武聖夜市業者，遭攤商及格主指控投訴，原本營業日為每週三、六2天，現在要加開週五1天，而且是「強迫」攤商或格主一定要接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南夜市並非每天營業，市民因為想出「大大武花大武花」來記憶，而其中的「武」就是指武廟夜市，但武聖夜市業者遭攤商及格主投訴，原本營業日為每週三、六2天，現在要加開週五1天，而且是「強迫」攤商或格主一定要接受，若攤商或格主不同意，則連週三、六的攤位都不保，指這根本是「鴨霸硬上」。

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攤商指出，他們陸續收到「武聖夜市加開營業日通知書」，指在地老牌武聖夜市至今已34年，累積相當口碑與固定客群，經管委會決議，「每週五」加開一天的營業日，預計於今年9月實施。

郭姓攤商表示，多數攤商週五都在大東夜市擺攤，武聖夜市加開週五營業日後，打亂了各大夜市的營業日，攤商不可能2個夜市同時都擺攤，攤商勢必要擇其一，但武聖夜市業者不管攤商週五是否要在大東夜市擺攤，就強迫攤商一定要多付加開週五的格位租金，否則該攤商原本週三、六的格位承租權利，就要被迫讓出給週五已承租的格主。

攤商說，這就是硬逼攤商接受這種不合理的條件，如果不同意，就等同放棄週三、六的擺攤權利，這種行為真的是「鴨霸」。據了解，有些格主手上有數十個格位，這些格位是於2001年，以每個格位新台幣20萬元買下權利，多位攤商及格主對此忿忿不平。

據了解，業者告訴台南市市場處，沒有強迫攤商或格主接受加開週五，目前是在「調查」攤商意願，但郭姓攤商拿出其他攤商已繳加開週五登記費的收據駁斥，「這次去換牌，業者就要求繳登記費，如果不繳，就視同放棄，沒有讓攤商有自由選擇的權利，遊戲規則業者說了算」，明顯與業者對外說法矛盾。

有些被迫無奈接受條件的攤商說，這次去換牌，1次只准1位攤商或格主進辦公室，不能有人陪同，業者說明時，還有一些不詳身分的人在辦公室內，這種氛圍，除非真的不要在武聖夜市擺攤了，不然只能同意。

武聖夜市管理委員會王先生說明表示，週五增加營業日與週三、六換牌是兩件事，這些攤商或格主應該誤解管委會的意思，當時申請夜市就提出週三、五、六營業，台南市市場處皆有公告，攤商、格主及附近居民都沒有意見，因此依法通過。王先生說，原本要實施週五加開營業日時，恰好碰上新冠肺炎疫情，管委會考量因疫情影響，攤商生意一定不好，不要再增加攤商負擔，因而決定順延。疫情趨緩後，管委會順應民意，目前已有超過一半的攤商完成登記，管委會是用「徵詢」、「邀請」的方式，絕無脅迫情事。

針對攤商指控1次只准1人進入辦公室及背後數名不詳人士站在身旁，王先生指出：「沒有這種事，應是攤商誤會，我都在場，因為辦公室空間不大，如果一次擠太多人進去，會太亂且講話音量很大，加上這次公布換牌時間較晚，大家都擠在同一時間要處理」。王先生強調，管委會沒有「強迫」攤商或格主，都是用「邀請」的方式，目前已有許多攤商也都順利完成換牌，管委會沒有採取任何脅迫的方式，這些攤商或格主應該是欠缺好的溝通管道，管委會願意再次向這些攤商或格主說明清楚。

台南市市場處處長陳豪吉表示，業者經市府相關單位及專家學者審查後，依法公告期間均無他人表示意見，故於2022年5月9日核淮營業。夜市業者與私人攤商間之合約係屬民事範疇，並無公權力介入空間，但市場仍會請業者應本誠信原則，做好經營管理，並善盡溝通說明之責。