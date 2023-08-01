台南藍軍為年輕人發聲　怒批民進黨執政8年釀「國內慘業」

▲台南市議會國民黨團痛批民進黨賴清德要選總統，才發現年輕選票大量流失，開始拼命「政策買票、加碼撒錢」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「新青年安心成家房貸」1日上路，台南市議會國民黨團痛批民進黨賴清德要選總統，才發現年輕選票大量流失，開始拼命「政策買票、加碼撒錢」。

台南市議會國民黨團強調，提高年輕人薪資、穩定物價、有效降房價，不要讓上戰場，年輕人才能圓買房結婚生子的夢想，但民進黨的『信賴台灣』成了『性Lie台灣』，執政近8年，『假前瞻、破防疫』一筆筆8千8百億元預算，成了『真錢坑』，掏空國庫，掏空年輕人的未來，年輕人為什麼還要挺民進黨？

書記長蔡育輝指出，民進黨執政近8年『清廉勤政愛鄉土』口號，成了民進黨的『照妖鏡』，外界質疑詐貸200多億的慶富艦是艦直通總統府、imB詐騙吸金案陳歐珀掀起民進黨斷尾風暴、前瞻8800億預算更是在中央、地方政府和立委勾結，錢就這麼不見了，其中討論得沸沸揚揚的新竹棒球場和高雄前鎮漁港要3000萬卻給81億元的荒唐離譜的貪腐行徑，都不見司法主動介入調查，「前瞻成了錢坑」，新冠防疫8800萬元也是，民進黨獨厚國際不認證的高端疫苗，花了納稅人40億元，民進黨執政的貪腐讓人民心寒。

蔡育輝說，民進黨利用年輕人的單純，以文青式的芒果乾亡國論，恐嚇選民贏得政權，年輕人的未來則被民進黨拋到腦後，『新生兒再創新低』、『生育率全球最低』，一再讓世界看到台灣的問題，民進黨執政快8年，卻始終無視年輕人的『低薪高房價』魔咒，現在賴清德要選總統了，發現年輕人支持率低，開始拼命政策買票，陸續拋出『私校一年補助3.5萬元』、『新青年安心成家房貸』，為了選舉，拿人民的納稅錢政策買票，執政8年為何不做，現在才來假惺惺選前騙票！



王家貞說，民進黨看到青年選票日益流失，反正國庫就是民進黨他家金庫，不斷加碼政策買票，這也無法掩蓋台灣年輕人薪資過低，對於參與職場興趣缺缺，導致缺工嚴重，現在推出『新青年安心成家房貸』增加貸款金額，延長貸款年限，一樣是債留子孫，國家所有可以動用的資源都是全民資產，民進黨治國無能，上兆的國家預算到底去哪裡？政績在哪裡？不斷用國家的預算來買票，掏空國庫，台灣經濟也日益下沉。

蔡宗豪表示，看到青年貸款不知是喜是憂，荒謬的好像，冬天都要過了才提供大衣讓大家穿，民進黨執政房價不斷上漲，逼得大家再度走上街頭，總統大選前半年，才祭出貸款優惠政策，這8年有多少年輕人苦於沒有資金買房子，賴清德不久前才說房價在降，真的讓年輕人心寒，希望副總統賴清德能關心房價沒有在降？不要成為年輕人眼中的薪水小偷。

書記長蔡育輝、議員王家貞、蔡宗豪、李中岑和盧崑福請民進黨不要為了選舉，政策買票，真的關心年輕人，必須克服缺水缺電缺地缺人的『國內慘業』困境，提高年輕人薪資、穩定物價、有效降房價，讓年輕人遠離戰爭，勇敢追夢。