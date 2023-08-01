台南高工改制　「成大附屬南工」揭牌開啟發展新篇章

▲國立台南高級工業學校 8 月 1 日正式改隸國立成功大學，上午舉行揭牌典禮，更名為「國立成功大學附屬台南工業高級中等學校」，原南工校長陳啓聰出任首任校長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歷經10年協商，國立台南高級工業學校 8 月 1 日正式改隸國立成功大學，上午舉行揭牌典禮，更名為「國立成功大學附屬台南工業高級中等學校」，簡稱「國立成功大學附屬南工」，原南工校長陳啓聰出任首任校長。

有 85 年歷史的國立成功大學附設高級工業職業學校（成大附工）與台南高工併入「國立成功大學附屬南工」。成大歡迎南工加入成大大家庭，相信在資源整合及共享下，兩校整體競爭力會大幅提升，更加茁壯發展，建立起大學與技高教育融合典範。

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揭牌典禮在南工儀隊及永仁高中醒獅表演的熱鬧歡欣氣氛下展開。成大副校長李俊璋代表沈孟儒校長出席，與陳啓聰校長等貴賓在倒數聲中一同揭牌，開啟兩校發展新篇章。隨後李俊璋副校長、陳啓聰校長兩人共同展示新校旗、切蛋糕，象徵承先啟後、共創新局，再創輝煌。副總統賴清德特地發來賀電，「至盼藉由調整學校組織隸屬，發揮資源統合效益，創新前瞻多元教學，培育卓越技術人才，惠益學子，再展新局」。

成大副校長李俊璋致詞表示，歷經 10 年 6 次初審會議，教育部終於在2023年 3 月13 日正式核定通過改隸合併案，10 年來大家共同的努力終於有了成果。改隸合併案，將可建立教育系統垂直教學資源整合，協助南部區域綜合發展、持續發展成功大學頂尖學術、建構卓越研究及產學創新、精進專門技術人才培育、為終身學習專技領域善盡社會責任等六贏局面。

國教署副署長戴淑芬欣慰地指出，愛情長跑10年，成大、成大附工、台南高工三校終於整合，開啟嶄新局面，整併後效益可期，相信成大會帶著台南高工前進邁向更好的未來，國教署也會繼續支持南工。

一路看著整併，也為整併案努力的成大蘇慧貞前校長感性地謝謝過去為合併案付出的每一位，尤其感謝戴淑芬副署長的全力支持與堅定態度。蘇慧貞教授指出，南工的科技、技術早獲肯定，下一階段成大要做的是，加值學生的人文、創新、多元、國際化等內涵，讓學生未來有更多的機會與發展。

揭牌典禮貴賓雲集，台南高工傑出校友行政院前副院長沈榮津特地出席外，台南市副市長葉澤山、台南市教育局副局長王崑源、立法委員林宜瑾、市議員朱正軒、黃肇輝議員、楊中成議員，成大助理副校長吳秉聲教授、台南市多所高中校長、南工校友等約百餘人與會，見證歷史時刻。

成大副校長李俊璋表示，成大將提供「國立成功大學附屬南工」學生更高層次與多元學習機會，包括協助發展特色課程，將新興科技融入專業課程。大學教授指導專題、科展，產學創新、國際鏈結等。以深化實作與理論結合之技能，開拓專業學習領域範疇，拓展國際視野、強化產學合作，使其成為具有特色教學與一流水準的專業技術學校。兩校日後也將分工合作申請國家、研究機構、企業團體等專案研究計畫，甚至與企業產學合作，發揮教育成效，企業受益、社會受用。

▲原南工校長陳啓聰，出任首任「國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校」校長。

成大每年將挹注「國立成功大學附屬南工」2500萬元經費，其中 500 萬元用於獎學金及校務發展，2000 萬元協助更新教學設備、發展產學合作、教務發展等。

成大教務長沈聖智指出，基於人才培育向下扎根理念，112 學年起成大附屬南工的學生可修習成大開設之「模組化課程」，透過密集且主題聚焦式的課程，短期內學習到重要專業基礎知識、實驗設計與操作技巧，提升跨域整合競爭力。

成大也會協助成大附屬南工設立「實驗教育班」，目前構想以「程式設計暨晶片開發應用」為主，師資、課程規劃等需求上成大將全力支援，以確實提升學生學習成效及培育務實創新技術人才。成大附屬南工教師也能與成大教授合作申請研究計畫，共同發表研究論文等。

國際化是全球趨勢，教育部推雙語（EMI）授課，成大現正積極培訓EMI教師授課能力，未來也將邀請成大附屬南工的教師加入培訓行列。成大國際交流經驗豐富，日後將邀請成大附屬南工師生參與國際學術研討會或交流活動，成大附屬南工的學生也有機會參與國際研討會之相關會務工作。

成大強調，優秀的成大附屬南工學生，均可循「特殊選才」管道，向包括成大在內的全國大學提出申請。未來也將向教育部爭取統測生名額，透明、公正、公開地提供全國技高學生進入成大就讀的機會。



國立台南高級工業職業學校申請改隸為國立成功大學附屬學校一案，兩校 2013 年校務會議即已通過。歷經 10 多年漫長協商等程序，終於在 2023 年獲教育部核准。改隸後的國立成功大學附屬南工，學校類型維持不變。

原有的成大附工自 2023 年 8 月 1 日起停招，現有師生將陸續併入成大附屬南工。成大附工 24 名教師員額，將分3年移撥至成大附屬南工。26 名職員工將在3年期程內配置於成大相關系所。成大附工二升三、一升二的學生留在原校就讀至畢業。