關東煮沒夾好掉回鍋！她遭湯汁濺臉怒吼投訴　網轟：手殘怪超商？

▲女網友買關東煮被噴到眼睛和臉，揚言要客訴。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

一名女網友抱怨，到超商買關東煮，沒想到友人筍子沒夾好掉回鍋裡，湯汁噴濺到她的眼睛和臉，讓她相當不滿，揚言要客訴。她認為，如果今天超商的夾子是好夾的，自己就不會被噴到湯。不過貼文一出，大家紛紛一面倒直呼根本奧客，「自己手殘燙到還怪店家」。

原PO在《爆料公社》表示，去家裡附近超商買宵夜吃，結果在夾關東煮的過程中，筍子掉進湯裡，導致湯濺到她的臉和眼睛；她當下怒不可遏大吼，「燙到我的臉跟眼睛了啦，我要投訴你們。」

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原PO控訴，怎料到店員走過來竟笑笑地說「你們沒有夾好燙到還說要投訴，我是第一次聽到」，讓她真心覺得傻眼。她認為，就是很多人覺得以為沒關係的事情，造成了傷害還反過來說是你自己的錯，「請問如果你們的夾子好夾取、不會掉落，我會被燙到嗎？」

原PO直言，現場也沒有「關東煮夾子不好夾取，請小心」的告示牌，之後再也不去那間超商，「還有我結帳時提醒店員記得幫我用面紙鋪好食物下面，我怕會漏，他不但沒有用，關東煮蓋子也沒有幫我蓋好，漏到我的車子腳踏板都是！他X的真夠機車，害我還在哪邊清理。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「奇文共賞，不會生還牽拖街坊鄰居」、「看來自己微波燙傷手也可以告」、「妳乾脆用手抓好了，夾子對不起妳」、「還真第一次聽到這麼奇葩的投訴」、「不要害超商以後關東煮賣冷凍的」、「從事超商這份工作，要先學會面對無數的怪人，還有隨時被攻擊的風險」。

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