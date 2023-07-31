鬼月要來了！3星座8月職場「慎防小人」　這類人恐遭陷害

▲牡羊、雙子、天蠍8月在職場上要低調行事以防小人。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

時序將進入8月，12星座的運勢也隨之發生轉變，在這個充滿神秘星象的8月，且又適逢農曆鬼月，命理網站「靈匣網」就分析指出，有3星座在8月要特別留意職場的眉角，提升工作效率、防小人壞事。

牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

8月2日開始雖有積極、充滿活力感，但最好避免過於鋒芒畢露，小心溝通困難和誤解。更謹慎表達想法，避免急躁、衝動，盡量用清晰、明確語言表達觀點，傾聽與尊重他人意見，建立良好溝通和合作關系。

8月23日開始動力和決心可能被削弱，可以設定小目標、獎勵成就或尋找適合環境來激勵自己，並保持積極心態、相信自己能力。

牡羊要注意的，是容易口頭不慎招小人，無論有何計劃默默執行就好，不要透露內心目標。

雙子座

8月2日應避免過於自我中心，傾聽他人意見、積極溝通，並從不同角度思考問題。如遇挑戰和困難，要保持樂觀與積極尋找解決方法。

雙子還要注重細節和準確性，避免粗心和馬虎，就能提高工作品質和專業形象。注意別因粗心大意讓人有話柄，做事謹慎可避免遭小人陷害。

天蠍座

8月2日會獲得動力和決心，更有積極和幹勁，只要用這股動力並設定明確目標、制定實際可行計劃，就能向前邁進。但要小心控制情緒，注意溝通困難和誤解，特別小心言辭和表達方式，避免太直接或衝動產生誤解或衝突，還要傾聽他人意見和反饋。

8月23日開始可能遭遇困難和迷惑，要更加謹慎行事，做事前仔細考慮各種因素，確保行動明智可行，同時保持獨立思考，避免被他人或外界干擾。

天蠍座8月職場壓力可能較大，應特別警惕他人對你意圖或行動產生的誤解。避免不誠實或有欺騙活動。如遇疑惑或不確定，要及時溝通和澄清。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

延伸閱讀

▸ 鄰居全裸激戰窗戶不遮…引中班弟「參觀」 姐困擾問「該找管委會嗎」引論戰

▸ 伴娘遭強壓在床「扯裙襲私處」！2伴郎趁婚鬧伸狼爪 攝影師狂拍裙底照

▸ 報殺父之仇！17歲少年連殺2城管 法官判決出爐