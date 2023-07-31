　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼月要來了！3星座8月職場「慎防小人」　這類人恐遭陷害

牡羊、雙子、天蠍8月在職場要防小人且低調行事。（示意圖／Pexels）

▲牡羊、雙子、天蠍8月在職場上要低調行事以防小人。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

時序將進入8月，12星座的運勢也隨之發生轉變，在這個充滿神秘星象的8月，且又適逢農曆鬼月，命理網站「靈匣網」就分析指出，有3星座在8月要特別留意職場的眉角，提升工作效率、防小人壞事。

牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

8月2日開始雖有積極、充滿活力感，但最好避免過於鋒芒畢露，小心溝通困難和誤解。更謹慎表達想法，避免急躁、衝動，盡量用清晰、明確語言表達觀點，傾聽與尊重他人意見，建立良好溝通和合作關系。

8月23日開始動力和決心可能被削弱，可以設定小目標、獎勵成就或尋找適合環境來激勵自己，並保持積極心態、相信自己能力。

牡羊要注意的，是容易口頭不慎招小人，無論有何計劃默默執行就好，不要透露內心目標。

雙子座

8月2日應避免過於自我中心，傾聽他人意見、積極溝通，並從不同角度思考問題。如遇挑戰和困難，要保持樂觀與積極尋找解決方法。

雙子還要注重細節和準確性，避免粗心和馬虎，就能提高工作品質和專業形象。注意別因粗心大意讓人有話柄，做事謹慎可避免遭小人陷害。

天蠍座

8月2日會獲得動力和決心，更有積極和幹勁，只要用這股動力並設定明確目標、制定實際可行計劃，就能向前邁進。但要小心控制情緒，注意溝通困難和誤解，特別小心言辭和表達方式，避免太直接或衝動產生誤解或衝突，還要傾聽他人意見和反饋。

8月23日開始可能遭遇困難和迷惑，要更加謹慎行事，做事前仔細考慮各種因素，確保行動明智可行，同時保持獨立思考，避免被他人或外界干擾。

天蠍座8月職場壓力可能較大，應特別警惕他人對你意圖或行動產生的誤解。避免不誠實或有欺騙活動。如遇疑惑或不確定，要及時溝通和澄清。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

延伸閱讀
鄰居全裸激戰窗戶不遮…引中班弟「參觀」　姐困擾問「該找管委會嗎」引論戰
伴娘遭強壓在床「扯裙襲私處」！2伴郎趁婚鬧伸狼爪　攝影師狂拍裙底照
報殺父之仇！17歲少年連殺2城管　法官判決出爐

ET快訊
網紅買高樓遇「該死的水錘聲」　專家1招有解
熊熊「遭惡意棄單」報警了！　
快訊／世大運跆拳道　邱義睿不敵韓國摘銀
快訊／李玟告別式留最後倩影！　粉絲悲痛獻花「淚崩哭成一團」
法極限網紅68樓墜落死亡
快訊／「國民女友」羅嘉翎世大運跆拳道奪銀
宋晟睿狂飆155公里！中華隊輕鬆收下野手速球王冠軍
快訊／李玟姊突淒厲慟喊：他害死了我妹妹！
8月新制明上路一次看！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

走進書店才知道有超過1200可花！青年一輩子可領「7次文化幣」

鬼月要來了！3星座8月職場「慎防小人」　這類人恐遭陷害

8月新制明日上路一次看！禁用PLA免洗餐具、新青年購屋房貸開跑

Toyz黑料纏身仍翻紅　PTT揭「1能力太頂」根本流量怪物：可惜了

老有男人要約！妹子疑惑N年　一找到「號碼前主人」傻眼了

三重「3碗白飯+炒羊肉」他成功了！揭細節喊佛　終極挑戰曝光

傳承與新局新人新氣象　嘉南藥理大學錢紀銘校長宣誓就任

畫布半個籃球場大！展場狂砸389罐彩料　象徵「賺錢最後就撒錢」

小叔老婆仗著「懷男孫」！婆婆每天伺候三餐　孩一出生逆轉了

世新大學迎來暑轉生　驚嘆設備領先並期待接軌業界

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

走進書店才知道有超過1200可花！青年一輩子可領「7次文化幣」

鬼月要來了！3星座8月職場「慎防小人」　這類人恐遭陷害

8月新制明日上路一次看！禁用PLA免洗餐具、新青年購屋房貸開跑

Toyz黑料纏身仍翻紅　PTT揭「1能力太頂」根本流量怪物：可惜了

老有男人要約！妹子疑惑N年　一找到「號碼前主人」傻眼了

三重「3碗白飯+炒羊肉」他成功了！揭細節喊佛　終極挑戰曝光

傳承與新局新人新氣象　嘉南藥理大學錢紀銘校長宣誓就任

畫布半個籃球場大！展場狂砸389罐彩料　象徵「賺錢最後就撒錢」

小叔老婆仗著「懷男孫」！婆婆每天伺候三餐　孩一出生逆轉了

世新大學迎來暑轉生　驚嘆設備領先並期待接軌業界

王宇婕談「七朵花」仔仔過世眼眶紅　吐離開團體心情：都沒好好關心大家

遊覽車擦撞塞爆新莊　「狂司機」竟開上國道載客！警騎車鳴笛追

坂口健太郎進軍韓國！新劇合作《衣袖》李世榮　古裝女神IG間接證實

詹子賢投球轉速達2600！但最速僅142公里氣噗噗：槍壞了

板橋最高價社區釋出36戶出租宅　在地房仲一看租金：勢必搶手

道別李玟！台粉絲集資「9地點」投放追憶影片　現場畫面曝光

快訊／世大運跆拳道3戰皆飲恨！邱義睿不敵韓國摘銀

蘇晏霈深夜吐「13字心聲」　釣出一排藍勾勾關切急澄清

國際獅子會300B3區豪購千萬新會館　邱奕勝：很有力量的組織

快訊／李玟告別式留最後倩影！　粉絲悲痛獻花「淚崩哭成一團」

生活熱門新聞

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！他爆難受

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

明晚可能發海警！卡努髮夾彎北轉

5566收藏品「被未來弟媳丟掉」！全家人不挺他

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金　同框國旗合照

三所大學明起停招「上千名學生需安置」　教職員工可正常領薪

老闆最愛4星座！　超級旺公司

颱風預報「為何圈越畫越大？」　氣象局解密

餐廳座位藏「潛規則」他見1幕愣：全台男人的默契

洪瑞珍三明治「1個35元」　老饕曝買單原因

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

更多熱門

相關新聞

主管「都提前1小時上班」　潛規則嚇壞他！

主管「都提前1小時上班」　潛規則嚇壞他！

面對職場潛規則，有的員工咬牙妥協，有的人則無法接受。一名網友之前面試時，主管直球表示，自己和同事都會提早上班，若準時打卡則年終不保；聞言，他立刻打退堂鼓，而話題也掀起不小共鳴與討論。

以為被生父拋棄　她尋親才知媽騙了20年

以為被生父拋棄　她尋親才知媽騙了20年

女稱殺夫棄屍　隔天「死人復活」太離奇

女稱殺夫棄屍　隔天「死人復活」太離奇

餐廳推蟲料理「水蟑螂西打」　顧客讚美味

餐廳推蟲料理「水蟑螂西打」　顧客讚美味

尪外送紀錄驚見衛生棉！辯幫女同事代購...人妻怒

尪外送紀錄驚見衛生棉！辯幫女同事代購...人妻怒

關鍵字：

靈匣網8月職場周刊王

讀者迴響

熱門新聞

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

快訊／蔡依林、成龍送別李玟！　鄧紫棋哭腫眼痛喊：我想妳

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

蔡依林前男友罕見現身！

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！他爆難受

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

快訊／李玟老公Bruce、2繼女「神情呆滯」　網哭一半氣炸：來幹嘛？

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面