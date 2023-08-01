老天爺送雨水祝賀！農業部成立　賴清德期勉：做農漁民的靠山

▲前行行政院長蘇貞昌、農業部部長陳吉仲、副總統賴清德、行政院長陳建仁出席「農業部揭牌儀式暨部長布達典禮」。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

農委會1日正式升格農業部，首任部長為陳吉仲。總統賴清德致詞時說，非常榮幸跟大家見證這時刻，他也帶來總統蔡英文的3句話，「農業部要永遠做農漁民靠山」、「農為國本」、「立部為生」，強調農業部存在目的是要幫助農民、幫助農業，有農民才有農業、有農業才有農產品，有農產品國人才能賴以維生。

賴清德致詞時表示，農委會成立1984年，蘇院長、游院長都提到1988年520農民運動七大訴求之一，就是希望將農委會升格成農業部，「30多年來今天終於可以實現夢想」。

「我非常榮幸跟大家見證這時刻。」賴清德說，今天也代表總統蔡英文恭賀農業部誕生，代表蔡總統感謝30年來幫助農業部升格的每一個人，勤勉農業部長陳吉仲與全體團隊任重道遠，未來率領農業部同仁與各單位合作，對農民、國家做出進一步貢獻。

賴清德笑說，今天蔡英文任內所有行政院長都到齊，第1任的林全、第2任賴清德還有蘇貞昌、陳建仁，立法院游錫坤率領跨黨派委員一起到場恭賀；由於天候不佳，現場一度下起滂沱大雨，賴也開玩笑說，「這是非常難得，連老天爺都送來雨水祝賀」。

接著賴清德說，特別代表蔡總統帶來3句話，希望陳部長與農業部同仁放心裡當座右銘。第一句話是「農業部要永遠做農漁民靠山」，持續不斷解決農民問題、積極提升農民收入，讓他們生活更好，也能以身為農民感到為榮。

第二句話是「農為國本」。農業部要積極讓台灣農業能永續發展，包括科技、新創，提升農業競爭力，台灣的農業好、農產品好，生產規模逐年增加，2012年農業產值5632億、2021年已經達到6287億，逐年在成長。面臨其他國家競爭，勢必要提升競爭力，面對氣後變遷、數位轉型，必須要農業部跟農民站在一起，才能面臨挑戰，升級農業競爭力。

第三句話是「立部為生」。農業部存在目的是要幫助農民、幫助農業，有農民才有農業，有農業才有農產品，有農產品國人才能賴以維生，農業部存在目的是為了滿足2350萬國人生活糧食所需，特別面臨氣候變遷，農產品在世界幾大糧倉生產力都受到大大影響，台灣農產目前自給率3成多，如果未來氣候變遷挑戰持續加大，若沒辦法從世界各地買必須的農產品時，對台灣是挑戰，「我們要未雨綢繆，因應未來糧食危機，提早準備，希望陳部長與全體同仁一起打拼，未來糧食不至於出現危機」。