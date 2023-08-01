「賴清德爭取過境華府」誰放消息？　涉外高層：美台相互查證是他

▲秦日新。（資料照／花蓮縣政府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德8月中旬出訪巴拉圭，期間也依慣例過境美國；不過此前，傳出所謂「賴清德派代表爭取過境華府」一事。儘管此訊息遭到美台各方駁斥，涉外高層1日指出，經與美方相互查證後，散播相關說法的是國民黨駐美副代表秦日新；而國民黨則駁斥該指控，認為這是刻意以匿名手法，破壞國民黨對美關係。

在賴清德確定出訪巴拉圭，且期間依照慣例過境美國的訊息曝光後，接連傳出所謂「賴清德派代表爭取過境華府」一說，但隨即遭到總統府、外交部否認，而美方發言系統也澄清，本次出訪過境會依循過往慣例。

事實上，在「賴清德派代表爭取過境華府」的相關傳聞傳出後，智庫CSIS等智庫專家，以及前任美方官員，美方涉台圈皆在了解此一消息來源。對此，有媒體引述涉外高層的說法指出，在台美各方相互求證下，散播此一說法的人，指向今年三月剛接任國民黨駐美副代表的前外交官秦日新。

對此，涉外高層表示，釋出跟事實不符的訊息，這讓美方感到不解，而美方也判斷，中國大使謝鋒日前親自投書，把賴清德貼上「灰犀牛」標籤，反對賴過境美國後，許多在台人士也跟進，目標很明確是要減損賴清德出訪。

對於涉外高層的指控，國民黨則駁斥相關說法，他們認為，是有心人士刻意藉由匿名手法，企圖破壞國民黨對美關係，此等不良居心，當為熟悉外交工作與台美關係者洞察。

國民黨也強調，刻意在背後污名駐美副代表，不會改善台海目前緊張現況，也不會破壞本黨與美國與時俱進的互信，更不會減弱美國對賴清德的不信任之警訊。