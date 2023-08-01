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平常都AA制！他想分了小模級女友　曝「富家女倒追」全看傻

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO稱被富家女倒追。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

會有女生希望另一半是「高富帥」，也有男生想要找個「白富美」，不過，在有伴侶的情況下若被倒追，抵抗得住誘惑嗎？就有男網友表示，跟女友交往一年多，最近被一位富家女倒貼，約會不僅不用出錢，女方家裡還有企業，讓他瞬間動搖了，「我是不是該把女友換了？畢竟人生只有一次。」貼文引發議論。

這位男子在Dcard匿名發文「我的女友好窮，想換掉了」，文中表示，他交往過好幾個女友，外型都是小模等級，現任女友也是如此，兩人交往已經一年多，但他漸漸感到膩了，尤其不滿跟對方出門約會還是AA制。

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接著原PO話鋒一轉，提到最近認識一位富家女，有說蠻喜歡他，約會吃飯都是女方主動出錢，開的車則是車壇兩大層峰頂端品牌的車，而且家裡還有企業。這一比較下來，男方瞬間動搖，雖然現任女友對他也蠻好的，但覺得比不過富家女，「我是不是該把女友換了？畢竟人生只有一次。」

貼文曝光後爆熱議，但不是勸他珍惜女友，而是紛紛開酸，「發廢文要不要直接砍掉比較快」、「可悲台男的幻想文」、「夢裡什麼都有耶」、「反串得很拙劣」、「軟飯男？」「夢到喔？」「醒醒。」不過，也有人認真回覆，「有機會就把握啊！其實這個年代，男女想攀就攀啊！而且雖然你女友窮，但可能你也非富吧？不然就不用煩惱了。」

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