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台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

▲台中明天能不能放颱風假，盧秀燕回應：不樂觀。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者江采蓁／綜合報導

審計部7月29日公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，中央共補助地方5358億元，但各縣市的補助金額不一，引發爭議。台中市長盧秀燕1日也在臉書指出，台中只分配到218億元，是六都倒數第2名，「台中人真的很委屈、很心酸」，她也喊話中央，拜託捷運藍線不要退回或擱置，請給台中一個公平發展的機會。

盧秀燕表示，自己上任將近5年時間，大大小小的建設，她始終秉持「開不了工的要開工」，在捷運綠線通車之後，她加倍努力希望第二條捷運「藍線」開工，補強台中市的捷運路網，幾乎每週她都北上出席行政院會，展現台中願與中央合作的誠意，更是一再提出台中需要捷運藍線的訴求，然而卻不斷地被中央打回，要求他們一再修改，再不斷重新上報，至今中捷藍線案子還在行政院。

「台中市是第二大城，補助款卻是倒數第二」，盧秀燕指出，根據審計部資料，前瞻預算地方補助22個縣市，總共5358億，但是台中只分配到218億元，六都倒數第2名，「台中人真的很委屈、很心酸。」她也提到，捷運藍線總經費1615億，他們自籌經費高達3/5 ，939億台中市府會負責，依規定他們向中央申請675億補助，前瞻預算分配款卻只有218億，表示中捷藍線又被迫停擺，台中人的期待可能又會落空。

因此，盧秀燕喊話，她要再度拜託中央，捷運藍線請不要退回或擱置，請給台中一個公平發展的機會。

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