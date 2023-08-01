農業部掛牌成立　民進黨：始終跟農民站在一起

▲農業部今天上午正式揭牌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

農業部今（1日）正式掛牌，民進黨表示，台灣以農立國，民進黨始終跟農民站在一起，積極爭取提升從農環境，前總統陳水扁、總統蔡英文主政期間，持續調高老農津貼額度，2022年已有58萬農民受益，明年老農津貼金額將調升至新台幣8000元。

民進黨表示，35年前，520農民運動時民進黨就參與其中，在野期間已故立委戴振耀也在立法院積極推動，促成老農津貼；陳水扁主政期間，從原本3000元，持續調高額度，到2007年已經調高為6000元，整整調高一倍之多；蔡英文2016年再次執政後，持續照顧農民，2022年已有58萬農民受益，明年老農津貼金額將調升至8000元。

民進黨表示，積極改善台灣農業環境，讓農民獲得更多照顧，2016年開始，政府努力推動「新農業政策」，逐步完成，也有一些施政成果，2021年提升農家所得，讓主力農家和專業農家平均每戶所得提高到155萬元、187.5萬元。

民進黨指出5大新農業政策的面向：第一，「三保一金」保障農民福利；第二，建構農產品冷鏈物流，解決農民產銷問題；第三，有效防制重大疫病；第四，學校午餐全面採用國產食材，擴大產銷履歷，推動綠色關懷；第五，擴大灌溉服務。