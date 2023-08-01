農業部今揭牌！首任部長陳吉仲致詞突下暴雨：台灣農業的歷史時刻

▲農業部今揭牌，首任部長陳吉仲雨中致詞。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

行政院農委會今（1日）正式升格農業部，稍早在農業部廣場舉行揭牌典禮，首任農業部長陳吉仲從行政院長陳建仁手中接下任命令，發表就任感言時突然下起暴雨，陳吉仲冒雨致詞，今天是農業的歷史時刻，這一步走了35年，1988年五二〇台灣農民運動的訴求終於達成，現場也對著農漁業產業界代表高喊：「一起為台灣農業打拼！」

今天的揭牌典禮由行政院長陳建仁主持、包括副總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、立委、歷任農委會主委、農漁會與產業界代表等到場觀禮。因典禮在農業部廣場舉行，典禮進行時突然下起大雨，包括陳吉仲、蘇貞昌均在雨中致詞。

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陳吉仲致詞時說，今天是農業的歷史時刻，農業部成立是所有農漁民的期待，未來要更全力照顧農漁民，努力把所有農業的問題都解決，讓農業永續，尤其要把農地、用水、防疫工作做好，讓農漁產成本降低、價格提高，這樣農民才願意在這塊土地耕種、漁民才願意從事養殖捕撈工作。

蘇貞昌也在雨中致詞，他笑說，自己不用撐傘，「因為禿頭，沒有頭髮濕掉的煩惱」，他細數陳吉仲擔任主委的政績，包括讓台灣脫離非洲豬瘟疫情，成為亞洲唯二非疫區國家，以及在冷鏈、農民保險等政策的努力。

農業部揭牌典禮，現場貴賓冠蓋雲集，陳吉仲一早就在會場招呼來賓，典禮前媒體追問就任心情，昨晚是否緊張到睡不著？陳吉仲僅說，所有農業部連日為了揭牌典禮都很辛苦，也為了未來農業部工作做足準備。

農委會升格為農業部後，員額將從4770人增加到5300人，下設8司、6處、7署、1中心及7個試驗研究機構，以「提高農民所得」及「確保糧食安全」為重要目標，透過各項施政計畫，讓台灣農業、農村更加強韌永續。

▲農業部部長陳吉仲大雨中致詞。（圖／記者林敬旻攝）

本次組織調整，原本農委會與所屬機關的業務均無移出，僅有「林業及自然保育署」納入「國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處」業務；原本「農村發展業務」及「農地與農舍業務」區塊移入「農村發展及水土保持署」，「農民服務業務」區塊規劃成立「農民輔導司」。另成立「資源永續利用司」為氣候變遷及環境資源永續的專責單位，增設「動物保護司」專責辦理動物保護、寵物管理制度等業務，而資訊中心調整為「資訊司」，強化農業數位轉型。