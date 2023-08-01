林為洲稱毒犯外役監可回家吸毒　綠黨團：建議他把修法條文再看一次

記者杜冠霖／台北報導

外役監條例修正案昨三讀，包括故意犯罪致死、所犯是10年以上重罪、犯《貪污治罪條例》收受賄賂罪、重大刑案及重大經濟犯罪者，均不得被遴選進入外役監。國民黨立委林為洲則質疑，吸毒者是慣犯，「一個月可以放假兩天回家吸毒，戒得掉嗎？」民進黨團1日回應，外役監期間吸毒就是抓回去關，呼籲林為洲再把相關修正條文從頭到尾看一次。

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



對於外役監，民進黨團書記長莊瑞雄指出，根據聯合國整個罪犯處遇條例，台灣也制定外役監條例，這是受刑人最低處遇條件，世界各國援引至今，台灣民國55年就制定了相關規定，不同黨派都為此努力。

▲外役監條例修法重點一次看。（圖／記者呂晏慈整理製表，點圖放大）

莊瑞雄表示，外役監是中間處遇機構，受到司法制裁後總是要回到社會，中間處遇機構就是外役監，這次修法回應社會期待，致死、貪污、經濟重大犯罪都不能到外役監，輕罪部分除非要挑戰大法官會議解釋，販毒當然不能進去，但6個月以下輕刑的部分，難道都要剝奪掉他自新的機會嗎？

對於林為洲說法，莊瑞雄指出，法務部講得很清楚，私用毒品部分用全面驗尿、加強管制的方式防止再犯，這才是正辦，毒品大家都很討厭，但毒品類型多，這次除了林為洲外，各黨派對此都沒有特別意見，讓輕罪有機會重啟再新，大家有共識把重罪排除，不要把一些爭議者放到外役監。

民進黨團幹事長劉世芳指出，林為洲講得非常聳動，在四黨協商過程中，大家都知道修法就是要落實中間處遇措施，也要求法務部不要再有錯誤發生，林為洲說外役監可以週末回家爽爽吸毒，代表他對相關政策不了解，如果他在外役監期間吸毒就是讓法務部抓回去關，呼籲林為洲再把相關修正條文從頭到尾看一次。

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