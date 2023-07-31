男子2天在台南2間旅館輕生傳「自拍照」　警依公共危險罪查他

▲蔡姓男子2天內在不同旅館尋短獲救，警方將依公共危險罪嫌究辦他。（民眾提供）

記者林悅／台南報導

蔡姓、葉姓兩名中年男子，在不同的旅館內尋短，2人不約而同將照片傳給家人看，台南市警方據報及時找到2人挽回性命，其中蔡男2天在2家旅館尋短，警方除依法通報社會局查處外，警方將依涉公共危險罪嫌查辦蔡男。

據了解，7月25日下午，47歲的蔡姓男子入住台南市區1家旅館，當晚在房內意圖輕生，並拿手機自拍下照片傳給家人觀看，家人馬上報警救人，員警根據蔡男傳的相關照片、按圖索驥，循線查到蔡男投宿的旅館，經敲房門後不久蔡男出面應門，蔡男人清醒，警方即以勸誡。未料，27日凌晨蔡男又投宿另家旅館，並再次尋短、拍照傳給家人看，警方獲報再度循線找到旅館，員警破門而入，將陷入昏迷的蔡男送醫急救挽回一命。

對於蔡男2天內，連續在2家旅館尋短，令相關旅館業者感到驚恐，警方除通報市府社會局由社工後續追蹤、輔導外，並通知旅館業者做筆錄，將依公共危險罪嫌查辦蔡男。

另外，7月29日晚間，警方接獲1名43歲的葉姓男子，因跟家人吵架離家出走，當晚投宿1家旅館尋短，同樣也是把尋短影片傳給家人，員警定位後很快找到葉男送醫，葉男幸無生命危險。警方亦通報市府社會局由社工後續追蹤、輔導。

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