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台南少年單車遊恆春摔水溝　墨鏡耳機都不見！警耐心尋獲

▲恆春警分局牡丹分駐所副所長趙銘華在水溝找到少年的遺失物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局牡丹分駐所副所長趙銘華在水溝找到少年的遺失物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台南吳姓少年和同伴騎單車到恆春半島旅遊，途經屏199縣道時，落單不慎摔落水溝，起身自行就醫返家後，才知攜帶的墨鏡及耳機生日禮物遺失，其母求助恆春警方，警方獲悉前往找尋，果真在水溝找到遺失物，連絡吳母駕車南下領回，讓她及兒子又驚又喜。

▲恆春警分局牡丹分駐所副所長趙銘華在水溝找到少年的遺失物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局牡丹分駐所副所長趙銘華日前執行值班勤務時，接獲吳姓女子來電，稱其兒子吳姓少年日前騎乘自行車行經屏199縣道，不慎自摔倒於路旁水溝，自行前往就醫返家後，發現隨身的墨鏡及耳機遺失。

由於這些物品是兒子的生日禮物，具有紀念價值，所以請警方協助尋找，由於她轉述遺失地點未能表達清楚詳細，經副所長趙銘華耐心詢問吳姓少年自摔地點周遭地理環境位置，研判該地點範圍應為屏199線20至23公里處，經趙員沿路仔細尋找，果真於屏199縣道21.5公里處水溝尋獲少年所遺失物，並連絡吳女，她聽聞後又驚又喜，隨即駕車趕往牡丹所將其物品領回。

吳女向警方表示，原本以為人生地不熟，尋回的機率微乎其微，所幸在警方積極處事且熱心的協尋下物歸原主，對警方表示萬分感謝。

恆春分局分局長黃文智表示，趙員把民眾小事當大事在服務，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，獲得失主肯定及嘉許，對提昇警察形象具正面效果，足為全體同仁表率。

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