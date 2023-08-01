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大陸 大陸焦點 特派現場

北京大暴雨「故宮600年不積水」？工作人員：每年春夏秋清淤3次

▲▼北京故宮大雨。（圖／CFP）

▲故宮排水系統。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京連日暴雨，部分地區發生嚴重災情，連紫禁城都傳出積水，也令外界對故宮「600年不積水」的傳說再次感到好奇。對此，故宮的工作人員透露，根據歷史文獻，故宮其實有過院落積水的情況，比如光緒十一年，東華門到西華門一帶就曾積水「數尺不等」。

根據《北京新聞廣播》報導，故宮的工作人員表示，明清兩代都會在每年三月的時候，打開暗溝進行清淤，目前故宮每年春夏秋進行三次清淤，清淤的次數並不少。

▼北京連日暴雨，遊客冒雨參觀。（圖／CFP）

▲▼北京故宮大雨。（圖／CFP）

對於慈寧宮為何會積水，工作人員指出，並不是現代科技清淤不行，而是他們在暗溝中發現了只有現代社會才有的產物，例如塑料瓶、塑料袋，還有毛巾，甚至衣物，「這些東西堵住了暗溝的排水，疏通後，目前已經排水順暢。」

工作人員還說，在歷史文獻中經常發現，故宮整個區域出現屋面漏雨、牆垣倒塌，還有院落積水這樣的一些記載，比如光緒十一年的陰曆四月，從東華門到西華門一帶積水「數尺不等」，但是盡快找到堵點，進行清理之後，就能快速恢復排水功能了。

受到暴雨影響，故宮7月29日發出臨時閉館通告，宣布30日、31日閉館，並且，由於北京的暴雨紅色預警未解除，8月1日也繼續閉館，開放時間視雨情而定。

▲▼北京故宮大雨。（圖／CFP）

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