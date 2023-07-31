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大陸 大陸焦點 特派現場

北京暴雨2人死亡！2000武警出動救援　市民嘆「想起11年前災情」

▲▼ 北京暴雨。（圖／翻攝自秒拍）

▲ 北京門頭溝區、房山區發生嚴重內澇，汽車被沖走。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／北京報導

北京持續極端強降雨已傳出災情，其中門頭溝、房山區更是發生嚴重內澇，已有2人死亡。一名北京市民向《東森新媒體ETtoday》透露，這場大雨令他想起11年前「721暴雨」，當時馬路上的水淹到半個人那麼高。在朝陽區上班的市民則表示，昨（30）晚就收到公司居家辦公的通知。

北京市29日發布了最高級別的「暴雨紅色預警」，是大陸自2010年啟用預警發布機制以來的第二次，天安門廣場、故宮、八達嶺長城景區等所有景區、公園關閉。

據官方公布數據，北京部分地區累計降雨量已經超過100毫米，其中門頭溝區全區平均降雨320.8毫米，有11網站超過400毫米，最大雨量在妙峰山高山玫瑰園站，達到580.9毫米。武警北京總隊星夜出動2000多名官兵趕赴房山區，藉著裝備在河床低窪地域壘築堤壩，防止河水暴漲出現漫灌危險。

▲▼ 北京暴雨 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲家長騎電動單車載著小孩快速駛過。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者所在的東城區30日和31日均發生持續性降雨，路面已有積水狀況。另外自29日上午8時起，陸續收到4條簡訊提醒民眾雨情，呼籲減少外出、確保自身安全。

▲▼ 北京暴雨 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲北京發布多條簡訊提醒市民確保自身安全。（圖／記者蔡儀潔攝）

在朝陽區上班的劉姓市民透露，儘管公司所在的三里屯附近未傳出災情，但30日晚就收到了居家辦公的通知。另外，不少位於北京的大陸央企、國企，亦允許員工居家辦公。

不過也有不少民眾亦須到公司上班，一名市民就在社交網路發文表示，自己住在門頭溝區，目前在朝陽區工作，不知道今晚要不要去飯店住一晚。不少網友湧入留言稱，「別回去了，小命重要」、「住酒店吧」。

▲▼ 北京暴雨 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲東城區倒在路邊的共享單車 。（圖／記者蔡儀潔攝）

「經歷10多年前那次大雨的，這次就沒那麼怕了…」，一名中年市民透露，這次北京的特大暴雨令他想起2012年7月21日事件，當時北京及其周邊地區遭遇61年來最強暴雨及洪澇災害，造成有79人喪命，「馬路上的水淹到有半個人那麼高，屋子都是水...千萬別往山區去，老實待在家得了。」

據《央視新聞》報導指出，在北京市阜石路跨永定河大橋上看到，橋下水流湍急，遠處有簡易房屋被沖進河流。預報顯示，今天白天到夜間，河北大部、北京、天津、山西東部及河南北部等地仍有大到暴雨，預計從明天（8月1日）開始，京津冀的降雨就將會明顯減弱，本次過程降水進入收尾階段，強降雨區域將會轉移至東北地區。

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