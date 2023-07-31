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大陸 大陸焦點 特派現場

北京門頭溝暴雨驚見「遊車河」　大量汽車在泥水中漂流

記者林郁婷／綜合報導

受杜蘇芮颱風的殘餘環流影響，北京門頭溝區降下暴雨，平均雨量達到322.1毫米，瞬間的大雨也引發山洪，路面變成河道，大量汽車在泥水中漂流，甚至連部分房屋也被大水沖走。根據門頭溝區應急管理局的數據顯示，目前門頭溝山區已經轉移約5000位居民。

據《澎湃新聞》報導，北京29日至31日間全市平均降雨量為176.9毫米，其中門頭溝區平均為322.1毫米，最大降雨出現在高山玫瑰園，共580.9毫米。北京市氣象台發布分區域暴雨紅色預警信號，而水文總站31日則升級發布洪水紅色預警，同時呼籲大眾遠離河道。

▲▼北京門頭溝地區暴雨成災。（圖／翻攝自微博／胡錫進）

▲北京門頭溝地區暴雨成災。（圖／翻攝自微博／胡錫進，下同）

門頭溝區早在暴雨前根據地質災害及洪水預警級別，劃定轉移人員的範圍，並在此基礎上，將範圍再擴大。門頭溝區應急管理局的數據顯示，目前已緊急轉移5000名左右的山區居民。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／中國天氣）

▲外送員看到淹水緊急掉頭。（圖／翻攝自微博／中國天氣）

從微博「中國天氣」的影片可以看到，門頭溝區道路泡在大水裡，幾乎看不到路面，一名外送員騎著機車，不得不緊急掉頭，否則可能受困水中，另一邊還有2人只能躲到涼亭底下，他們身後的的河流也已經暴漲，水位淹到岸邊樹木的一半，黃色泥水來的又大又湍急，看上去相當危險。

▲▼北京門頭溝地區暴雨成災。（圖／翻攝自微博／胡錫進）

▲北京門頭溝區大量汽車被沖走。（圖／翻攝自微博／胡錫進，下同）

《鳳凰網》也分享門頭溝區民眾拍攝的影片，一眼望去全是水面，大量車子和貨櫃在泥水中載浮載沉，有些甚至在漂流中互相撞擊，遇到有高度落差的地方，更是直接被大水淹沒。

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