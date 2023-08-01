北京大暴雨11人遇難27人失聯　12.7萬人被疏散

記者蔡紹堅／綜合報導

北京7月29日起連日暴雨，造成眾多災情，北京市防汛抗旱指揮部表示，截至8月1日上午6時，此輪強降雨已經造成11人遇難，27人失聯，全市共轉移受威脅群眾12.7萬人。

北京市防汛抗旱指揮部提到，受颱風「杜蘇芮」殘留環流影響，北京西部、西南部、南部迎來特大暴雨，截至1日6時，全市平均降雨量257.9毫米，城區平均235.1毫米，門頭溝區平均470.2毫米，房山區平均414.6毫米，石景山區平均333.2毫米；有2站累計雨量超700毫米，分別為昌平王家園水庫736.3毫米，門頭溝高山玫瑰園722.4毫米。

▼北京門頭溝暴雨成災。（圖／翻攝自微博）



北京市防汛抗旱指揮部統計，截至1日6時，此輪強降雨已經造成11人遇難，其中2人在搶險救災中因公殉職；另有27人失聯，其中4人因搶險救災失聯。

北京市防汛抗旱指揮部指出，因災遇難的11人，包括門頭溝區4人、昌平區4人、房山區2人、海淀區1人。其中，北京市消防救援總隊海淀消防支隊1名消防員在救援工作中不幸遇難，門頭溝區1名鄉鎮幹部在巡查過程中不幸遇難，其他遇難人員身份還在進一步核實中。

失聯的27人，包括門頭溝13人、昌平區10人、房山區4人。其中，藍天救援隊在房山區佛子莊鄉白草窪村開展搶險救災行動時有4人落水失聯。

截至目前，北京此輪災情累計造成13個區44673人受災，全市共轉移受威脅群眾12.7萬人，災害造成的經濟損失正在統計中。

北京市防汛抗旱指揮部強調，對不幸遇難的人員表示深切哀悼，對遇難者家屬和受災群眾表示誠摯慰問，「當前，本市大部分地區仍處於防汛紅色預警中，持續降雨引發洪水、山洪、地質災害等次生風險增大，請廣大市民密切關注預警信息和最新天氣預報，做好防護。」