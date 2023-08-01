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快訊／指潘孟安高師大碩論抄襲比率達54％　王鴻薇：抄得比鄭文燦兇

▲▼立委王鴻薇舉行「民進黨又有信賴危機？！連國家公園網站都抄！王鴻薇爆潘孟安論文抄襲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

再爆學倫爭議！國民黨立委王鴻薇今（1日）指民進黨2024總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安的高師大成人教育研究所論文涉嫌抄襲。王鴻薇說，根據Turnitin系統比對抄襲比率高達54％，連國家公園網站都抄，還涉及至少6本以上期刊論文，通通沒有引註，比行政院副院長鄭文燦的30％抄襲比例高非常多。

王鴻薇1日上午在立法院舉行記者會，指潘孟安高師大成人教育研究所論文，題目為「墾丁國家公園遊客旅遊動機、旅遊體驗、旅遊滿意關係之研究」，經Turnitin原創性系統比對，顯示該論文比對相似指數為54%，網路來源52%，出版物10%；鄭文燦過去抄襲比率30%就被台大撤銷，結果潘孟安抄襲比例高非常多。

王鴻薇說，潘孟安論文除抄襲中山大學、朝陽科技大學等6間學校外，連國家公園網站的內容都一字不漏的抄襲，包括17頁抄襲玉山國家公園網站。王鴻薇說，潘孟安拿一些學校論文文稿來拼接，事實上就是「拼接布」，而她至今還沒有完全比對完，因為潘該篇論文抄襲實在太多了。

另外，王鴻薇指出，據她了解，4月已經有民眾向高師大檢舉，但民眾說校方收件之後三個月都還沒有回應，因此她要呼籲高師大具體向社會說明進度，勿枉勿縱。

▲▼立委王鴻薇舉行「民進黨又有信賴危機？！連國家公園網站都抄！王鴻薇爆潘孟安論文抄襲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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