侯友宜與日華懇議員會談　小笠原欣幸送一物讚「很棒的盛會」

▲侯友宜出席日華議員懇談談，與小笠原欣幸見面 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／東京報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日前往日本國會參加「日華議員懇談會國會歡迎茶會」，除了20多位日本議員、百名僑胞參與外，長時間關注台灣選舉的日本政治學家小笠原欣幸也到場參與。茶會結束後，小笠原欣幸也在臉書上表示，「很棒的盛會」，該場酒會也是侯友宜首次針對日本及台日關係進行全面性演說。而侯友宜也在下方留言表示，「這次訪日的行程滿檔，您送我的痠痛貼布非常好用，很謝謝您！」。

侯友宜昨日在「日華議員懇談會國會歡迎茶會」時提到，將努力做到「台海安定、台灣安全、日本安心」，讓台灣扮演風險降低者的角色，同時擴展台日實質關係，與國際建立更緊密的連結。

小笠原欣幸則在會後表示，侯友宜訪日，7/31下午於眾議院議員會館出席由日華懇（超黨派親台派國會議員團體）所舉辦的懇談會，日本方面出席議員達近20位。進行合照拍攝之後，各家媒體離席，當天下午的懇談會為閉門會議，日華懇不僅在議員會館會議室舉辦懇談會，並允許在日台灣人與會，顯示對侯友宜給予特別細心的安排。

小笠原欣幸提到，侯友宜回顧台日關係的歷史，提及台日已簽署台日漁業協定，台日投資協定，台日航空協定等，稱讚日華懇長年的努力與貢獻，「可謂侯友宜參選人首次針對日本及台日關係進行全面性演說」。

小笠原欣幸分析，侯友宜演說內容特別強調日本及台日關係的重要性，由此微略感受到國民黨内系統的李登輝、王金平等重視日本的本土派立場。侯友宜在演說最後表示「台灣安全，日本安心」，並強調將努力降低台海風險，台日都進行了超黨派的交流。

侯友宜則在下方留言，「上次在台灣您特別來訪問我，這次在東京又再見面了，很高興！這次訪日的行程滿檔，您送我的痠痛貼布非常好用，很謝謝您！」。

