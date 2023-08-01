不公開行程曝光！　侯友宜訪日首晚「相見歡」翁倩玉

▲侯友宜訪日第一天晚間，與資深女星翁倩玉等人一起相見歡。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者崔至雲／東京報導

國民黨總統參選人侯友宜昨天展開訪日行程，在參拜完東京媽祖廟，以及拜會完眾議院議員後，晚間則沒有公佈公開行程。今上午，侯友宜在臉書上透露，結束一整天的拜會行程後，晚上跟資深女星翁倩玉等人一起相見歡。原本也將與傳奇球星王貞治見面，但因對方確診則回法會面。

侯友宜提到，過去，只要講到日本職棒和歌曲，王貞治、翁倩玉，幾乎就是台灣人在日本的代名詞，無可替代。所到之處，一定掀起旋風。很高興在訪問日本第一天，結束一整天拜會行程後，晚上跟翁倩玉還有在地友人們一起相見歡。「唱歌，我雖然不拿手，但她的歌，我會哼上好幾首，封麥多年的翁倩玉，如今更是日本著名藝術家，華麗轉身，持續大放異彩」。

侯友宜指出，今天原本要一起與會的「永遠的世界全壘打王」—王貞治，因為臨時確診無法前來，但熱情的王貞治，仍特別打電話給他，慈祥的語氣，透過翻譯，讓他深刻感受到，對方謙卑又溫暖的風範，侯友宜也特別將這份來自台灣的特別禮物，致送給王貞治。

侯友宜也說，感謝嘉義市黃敏惠割愛，侯致送給王貞治一座小銅雕，正是刻劃第一代嘉農棒球隊王牌投手，也就是電影KANO裡的主角吳明捷，另外還有一顆2007年台灣舉辦亞錦賽時的國旗紀念球，希望藉此謝謝王貞治，對於棒球，尤其推廣台灣基層棒球，永遠不減的努力。

侯友宜說，王貞治揮棒時的「金雞獨立」，身影烙印眾人心中；翁倩玉的一首「祈禱」，美聲繚繞至今。謝謝他們，曾經帶給這麼多人的美好，相信也鼓勵了更多人，努力地，並且勇於追求屬於自己的美好。