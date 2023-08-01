快訊／否認碩論54％涉抄　潘孟安回嗆：論文具原創性無抄襲疑慮

▲潘孟安今天遭王鴻薇質疑碩士論文涉抄。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安今（1日）遭控碩論涉抄，不過，潘孟安稍早回應論文具有原創性，無抄襲疑慮，並發表3點聲明：尊重學倫會審查結果、呼籲政治力不要進入校園、他合乎畢業規範要求。

潘孟安擁有國立高雄師範大學成人教育研究所、國立台灣大學國家發展研究所雙碩士，高師大研究所也曾在潘當選屏東縣長時，發布公告表達祝賀。

然而，國民黨立委王鴻薇今天上午舉行記者會，揭露潘孟安2010年在高師大成人教育研究所的碩士論文「墾丁國家公園遊客旅遊動機、旅遊體驗、旅遊滿意關係之研究」涉抄，來源來自多個國家公園網站、其他學校的碩論等，重複比例高達54％，呼籲高雄師範大學既已接獲檢舉，應向檢舉人回覆結果，並問賴清德面對最重要的競選夥伴被控抄襲，需不需要進行行政調查？

對此，潘孟安稍早提出3點聲明駁斥指控，他強調，論文具有原創性，無抄襲疑慮，第一，絕對尊重學倫會審查結果；第二，呼籲政治力不要進入校園，凌駕學術獨立自由；第三，經系統及人工比對，對照現今高師大成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，其要求全篇比對相似度須低於23%，他合乎畢業規範要求，論文具有原創性，無抄襲之疑慮。