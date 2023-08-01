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今「水瓶超級滿月」快許願　開運法曝

超級滿月,滿月,月亮 ,super moon（圖／記者張一中攝）

▲今天是水瓶超級滿月。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

快許願！塔羅牌老師艾菲爾表示，今天是國曆8/1、農曆十五，是「水瓶超級滿月」，並分享許願的最佳時間和方式。

艾菲爾老師說，在這特殊的夜晚，月亮將向我們傳遞無窮的能量，而水瓶座的影響更是增添革新、創意和意義的力量，這是一個極為適合許願的時刻，讓我們把所有美好的願望和夢想，寄託在這明亮的月光下。

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►8/1最佳許願時間：

寅時 03:00-04:59
午時 11:00-12:59
未時 13:00-14:59
戌時 19:00-20:59

►許願方式：

取一張白紙，在上面寫下10個以內自己想實現的願望，在最佳許願時間，一條一條誠心唸出或默唸。許願結束後，將紙張對折壓在枕頭下，如果忘了自己許了什麼願，隨時都可以拿出來再唸一遍，提醒自己往實現願望的道路前進。

如此一來，下一次許願的時候也更方便你檢視許願方向，是否需要做修正。如果這次許願寫了新的紙條，舊的紙條就可以直接丟掉喔！

▼可把握今天許願。（圖／資料照）

▲▼ 超級月亮,月亮,滿月,月球（圖／記者季相儒攝）

►許願提醒：

1、請為自己許願就好，因為這是一場只屬於你與宇宙的對話，請感受自己的身心靈，為自己許下強化自身的心願。

2、許願的當下如果沒有月亮也沒有關係，找一個家裡最舒服，你最能放鬆的地方，盤腿坐下。鬆一鬆肩膀，閉上雙眼，自己想像一個「新月」或「滿月」的月亮。

3、許願時請用正能量的話語，請避免使用激烈的負面情緒字眼，比如「希望我討厭的人消失」。當你許下這樣的願望，代表著你內心的黑暗面，這壞心的念頭會反噬你的內心，宇宙也將離你遠去。

新月許願時，因新月到滿月，月亮是越來越圓、越來越豐盈，所以你可以這樣寫心願，「我希望身邊的貴人越來越多，希望我身邊的桃花越來越多，希望我的收入越來越好。」

相反的，滿月許願時，從滿月到下一個新月來臨前，月亮會越來越小，所以你可以這樣寫心願，「希望我身邊的敵人越來越少，希望我的身體健康，體重越來越少，希望我與另一半的矛盾與紛爭越來越少，希望身體的病痛越來越穩定。」

4、請回想最近身邊發生的每一件小事，其實沒有一件事會平白無故發生，這些都是宇宙給你的一種暗示，你可以許下相對應的願望去實踐。同時不要限制實現願望的時間與結果，只要你心中有喜悅，那就是最好的實現。

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