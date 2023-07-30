「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛、天秤有機會中獎

▲天蠍座有望迎接真愛。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

總覺得2023上半年過得一蹋糊塗嗎？別氣餒，塔羅牌老師艾菲爾指出，下半年有4星座將「擺脫麻煩」迎來曙光，上榜的有巨蟹座、天秤座、天蠍座及金牛座，將面對新的機遇和挑戰，迎接不同人生階段，可能獲得工作上的突破、感情中出現真愛，財運穩步增長，人際關係更加圓融和諧，快看是不是你將擺脫陰霾。

艾菲爾點名4星座下半年將重見曙光、擺脫麻煩，請同時參考太陽及上升星座：

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第4名：巨蟹座

重視家庭及親友的你，下半年會有更多機會能和他們相處、增進彼此感情。在人際關係上，也會變得更加和諧，不會有太多衝突和爭執。感情方面，若本身已有伴侶者，會更加信任與支持對方，若還是單身，將會遇到一個讓你心動，或發現身邊已有一個暗戀你的人，能夠放下過去的傷痛，敞開雙臂重新迎接一段美好戀情。

第3名：天秤座

具有品味與鑑賞力的你，下半年會有更多收入來源，讓你能更享受在買喜歡的物品。財運也會比上半年更好，不會有過多的開支和損失，可以理智地管理自己的財務，不會被誘惑或欺騙，同時也會有些意外收穫，例如中獎或得到別人的贈送，你可以安心地存錢或投資，為自己的未來打下穩固基礎。

▲天秤座會有意外之財，能更安心投資。（示意圖／視覺中國CFP）

第2名：天蠍座

你是個有魅力及深度的人，下半年能遇到心靈契合的對象，讓你感受到真愛降臨，感情生活也會變得更加甜蜜與充滿激情，不會有太多猜忌和隱藏。你可以坦誠地表達自身想法和感受，也能理解和尊重對方，彼此會有許多共同興趣和話題，也有浪漫與驚喜的時刻，能放下防備和控制，完全投入這段戀情中。

第1名：金牛座

對於勤奮又實際的你來說，下半年會有更多工作機會和挑戰等著你，是能展現能力與價值的時刻。你的工作表現會得到主管和同事的肯定和讚賞，千萬不要有太多壓力和為難，藉此能穩健地提升自己的職等和收入，在工作與生活品質間也能維持完美平衡。在這期間，你也會有些新想法和創意，以開拓自己的事業版圖。