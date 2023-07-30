　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛、天秤有機會中獎

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲天蠍座有望迎接真愛。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

總覺得2023上半年過得一蹋糊塗嗎？別氣餒，塔羅牌老師艾菲爾指出，下半年有4星座將「擺脫麻煩」迎來曙光，上榜的有巨蟹座、天秤座、天蠍座及金牛座，將面對新的機遇和挑戰，迎接不同人生階段，可能獲得工作上的突破、感情中出現真愛，財運穩步增長，人際關係更加圓融和諧，快看是不是你將擺脫陰霾。

艾菲爾點名4星座下半年將重見曙光、擺脫麻煩，請同時參考太陽及上升星座：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第4名：巨蟹座

重視家庭及親友的你，下半年會有更多機會能和他們相處、增進彼此感情。在人際關係上，也會變得更加和諧，不會有太多衝突和爭執。感情方面，若本身已有伴侶者，會更加信任與支持對方，若還是單身，將會遇到一個讓你心動，或發現身邊已有一個暗戀你的人，能夠放下過去的傷痛，敞開雙臂重新迎接一段美好戀情。

第3名：天秤座

具有品味與鑑賞力的你，下半年會有更多收入來源，讓你能更享受在買喜歡的物品。財運也會比上半年更好，不會有過多的開支和損失，可以理智地管理自己的財務，不會被誘惑或欺騙，同時也會有些意外收穫，例如中獎或得到別人的贈送，你可以安心地存錢或投資，為自己的未來打下穩固基礎。

▲▼股票,投資,理財,ETF,基金。（圖／視覺中國CFP）

▲天秤座會有意外之財，能更安心投資。（示意圖／視覺中國CFP）

第2名：天蠍座

你是個有魅力及深度的人，下半年能遇到心靈契合的對象，讓你感受到真愛降臨，感情生活也會變得更加甜蜜與充滿激情，不會有太多猜忌和隱藏。你可以坦誠地表達自身想法和感受，也能理解和尊重對方，彼此會有許多共同興趣和話題，也有浪漫與驚喜的時刻，能放下防備和控制，完全投入這段戀情中。

第1名：金牛座

對於勤奮又實際的你來說，下半年會有更多工作機會和挑戰等著你，是能展現能力與價值的時刻。你的工作表現會得到主管和同事的肯定和讚賞，千萬不要有太多壓力和為難，藉此能穩健地提升自己的職等和收入，在工作與生活品質間也能維持完美平衡。在這期間，你也會有些新想法和創意，以開拓自己的事業版圖。

ET快訊
30萬人觀戰！尼克星被打到出血　李育昇「鬼之閃躲」3:0奪勝
快訊／林立雙安建功MVP　明星隊6比3獲勝
快訊／羅志祥突掩面發抖暴哭！　痛訴毀滅式爆料
張雅琴59歲再穿白紗！　「V領S曲線」身材狂吸2萬讚
快訊／中華隊世大運孫家閎笑擁首金　單日1金1銀3銅
賓士攔停藍寶堅尼！　「妻子被超跑載走」不爽了
快訊／台大心理系名譽教授黃光國辭世
老公偷揪洗泰國浴！　老婆氣瘋「撕毀護照」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛、天秤有機會中獎

快訊／台大心理系名譽教授黃光國辭世　享壽77歲

7歲孩宜蘭童玩節「玩水戰車」翻覆撞臉　眼角濺血、臉被刮掉一層皮

女主持人用餐遇「低消一杯飲料」　店員一句話讓她傻眼：合理嗎？

除了安太歲還可以這樣做！命理師推「藏魂術」：像披上隱形斗篷

女友跑外送變「外送茶」！傳露奶照羞喊好大　他心痛：恨自己的蠢

「亞尼克夢想村」結束營業是誤傳！文化局說明「老房子運動」細節

漁港改建「要3000萬給81億」惹議　漁業署：符合產業與地方期待

自豪胸肌很大！48歲猛男全身癢　醫一檢查嚇：已經肝硬化

餐廳用餐「男女座位藏潛規則」　他見1幕愣：全台灣男人的默契

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

羅志祥攻蛋玖壹壹現身挺！　洋蔥秀「舞技」全場嗨

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

柯文哲披醫師袍登場KP SHOW　走音嗨唱《囚鳥》、《三天三夜》

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛、天秤有機會中獎

快訊／台大心理系名譽教授黃光國辭世　享壽77歲

7歲孩宜蘭童玩節「玩水戰車」翻覆撞臉　眼角濺血、臉被刮掉一層皮

女主持人用餐遇「低消一杯飲料」　店員一句話讓她傻眼：合理嗎？

除了安太歲還可以這樣做！命理師推「藏魂術」：像披上隱形斗篷

女友跑外送變「外送茶」！傳露奶照羞喊好大　他心痛：恨自己的蠢

「亞尼克夢想村」結束營業是誤傳！文化局說明「老房子運動」細節

漁港改建「要3000萬給81億」惹議　漁業署：符合產業與地方期待

自豪胸肌很大！48歲猛男全身癢　醫一檢查嚇：已經肝硬化

餐廳用餐「男女座位藏潛規則」　他見1幕愣：全台灣男人的默契

林子豪明星賽挨觸身球退場　鋒總：大餅比我還緊張

幕後／金溥聰刀刃小雞「扮黑臉」、朱立倫白臉　拼藍白合叫牌權

配息頻率、殖利率愈高愈好？　存ETF正夯　專家破解3迷思

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

台灣精品冠名中職明星賽　號召產業界菁英齊應援

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛、天秤有機會中獎

中華隊世大運孫家閎笑擁首金出爐　單日1金1銀3銅佳績不斷

林立雙安建功MVP　明星隊6比3獲勝

5移工受困沙洲　119人員渡河、派出吊掛機具救援

張雅琴59歲再穿白紗！　「V領S曲線」身材狂吸2萬讚：很厲害

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

生活熱門新聞

老闆最愛4星座！　超級旺公司

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

鬼月4生肖易卡陰「3時辰」出生也小心

卡努要被往西推了　最新各國路徑出爐

男大生約會「1穿搭」被嫌爆！　女網友全打槍：完全不尊重

年輕人只去日韓「不愛大陸旅遊」　網曝2原因

賓士逆向撞藍寶堅尼！　長髮妹被扯狂尖叫

卡努加速！　最靠近時間曝

花蓮「戴記扁食」總店在矽谷！釣出內行曝真相

卡努增強轉中颱！颱風眼開眼了

午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

更多熱門

相關新聞

3生肖喜迎財神眷顧！名字中有「這些數字」財運旺翻

3生肖喜迎財神眷顧！名字中有「這些數字」財運旺翻

進入下半年後，有三生肖將喜迎財神的眷顧，財運如日中天！此外，還有一些特定姓名筆劃的朋友也將迎來旺盛的財運。這些幸運兒將在事業、投資或其他財務領域蒙受好運。趕快跟者命理專家書珩老師的解析，一起看看自己在下半年是否也擁有令人稱羨的好財運吧！

12生肖本周運勢曝！馬「事業+愛情」運超旺

12生肖本周運勢曝！馬「事業+愛情」運超旺

MBTI「INFP調停者」人格解析

MBTI「INFP調停者」人格解析

老闆最愛4星座！　超級旺公司

老闆最愛4星座！　超級旺公司

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

關鍵字：

運勢星座占卜塔羅牌老師艾菲爾轉運星座天蠍座天秤座巨蟹座金牛座

讀者迴響

熱門新聞

大胃王正妹女星驚爆30歲猝逝！「生前曾罹厭食症」

老闆最愛4星座！　超級旺公司

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

賣李坤城74坪房「林靖恩26歲秒變千萬富婆」！

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

辣網紅兔美染毒「3個月內買毒11次」！衣櫃藏3毒品

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面