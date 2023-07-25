金星逆獅子！4星座「感情要亮紅燈了」

▲最近因金星逆行獅子座，將有倒楣星座感情運勢遭受波及。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否感覺最近感情運勢有些不順？塔羅牌老師艾菲爾解答，這是因「金星逆行在獅子座」造成的影響，在7/22～9/3近一個半月時間，感情恐迎來挑戰，例如自我表達不清楚、對方誤解你的意思，或過於自負而忽略對方感受、感覺談戀愛好乏味等等。並盤點4個倒楣星座「會受到波及」。

艾菲爾點名在金星逆行獅子的期間，4星座感情狀態會亮紅燈，提醒要同時參考太陽、上升及金星星座：

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第4名：雙子座

在金星逆行期間，雙子座可能會對戀情產生厭倦和無聊，你會覺得對方不夠有趣、不夠刺激，甚至會阻礙你。你可能會表現出一些好奇和冒險的傾向，讓對方感到不安和不信任。請注意別讓自己過於浮躁和隨性，需要多專注於雙方感情中，多忠誠和負責、多穩定和持久、多珍惜和維護。

第3名：水瓶座

這段時間你可能會對另一半冷淡和疏離，覺得對方不夠了解和支持你，甚至可能束縛你。你可能會表現出逃避和拒絕的態度，讓對方感到困惑與傷心。需要注意的是，你不要讓自己過於冷靜和客觀，也別過於固執和倔強，需要多感受彼此的情感，多表達和回應、多關心和體貼、多合作和妥協。

▲天蠍座在這段期間對另一半滿是猜疑。（示意圖／記者曾筠淇攝）

第2名：天蠍座

這一個半月裡，你可能會對這段感情產生不安和懷疑，認為對方不夠愛你、不夠重視你，甚至可能背叛你。你甚至會表現出控制與佔有的傾向，讓對方感到壓力和不自在。你需要留意，不要讓自己陷入負面和悲觀思維中，也不要成為忌妒與猜忌的奴隸，需要多信任彼此，多溝通和分享、多給予和接受、多理解和包容。

第1名：獅子座

身為金星逆行的主角，這段時間愛情生活會大起大落，可能會遇到吸引你的人而心動不已，同時也可能發現自己與伴侶間的矛盾、不協調，讓你心灰意冷。請注意，別因一時的衝動而做出後悔決定，也別因一時的失落而放棄努力，必須保持冷靜和理智，用心聆聽對方想法和感受，找出問題根源並解決。