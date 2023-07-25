　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金星逆獅子！4星座「感情要亮紅燈了」

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲最近因金星逆行獅子座，將有倒楣星座感情運勢遭受波及。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否感覺最近感情運勢有些不順？塔羅牌老師艾菲爾解答，這是因「金星逆行在獅子座」造成的影響，在7/22～9/3近一個半月時間，感情恐迎來挑戰，例如自我表達不清楚、對方誤解你的意思，或過於自負而忽略對方感受、感覺談戀愛好乏味等等。並盤點4個倒楣星座「會受到波及」。

艾菲爾點名在金星逆行獅子的期間，4星座感情狀態會亮紅燈，提醒要同時參考太陽、上升及金星星座：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第4名：雙子座

在金星逆行期間，雙子座可能會對戀情產生厭倦和無聊，你會覺得對方不夠有趣、不夠刺激，甚至會阻礙你。你可能會表現出一些好奇和冒險的傾向，讓對方感到不安和不信任。請注意別讓自己過於浮躁和隨性，需要多專注於雙方感情中，多忠誠和負責、多穩定和持久、多珍惜和維護。

第3名：水瓶座

這段時間你可能會對另一半冷淡和疏離，覺得對方不夠了解和支持你，甚至可能束縛你。你可能會表現出逃避和拒絕的態度，讓對方感到困惑與傷心。需要注意的是，你不要讓自己過於冷靜和客觀，也別過於固執和倔強，需要多感受彼此的情感，多表達和回應、多關心和體貼、多合作和妥協。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲天蠍座在這段期間對另一半滿是猜疑。（示意圖／記者曾筠淇攝）

第2名：天蠍座

這一個半月裡，你可能會對這段感情產生不安和懷疑，認為對方不夠愛你、不夠重視你，甚至可能背叛你。你甚至會表現出控制與佔有的傾向，讓對方感到壓力和不自在。你需要留意，不要讓自己陷入負面和悲觀思維中，也不要成為忌妒與猜忌的奴隸，需要多信任彼此，多溝通和分享、多給予和接受、多理解和包容。

第1名：獅子座

身為金星逆行的主角，這段時間愛情生活會大起大落，可能會遇到吸引你的人而心動不已，同時也可能發現自己與伴侶間的矛盾、不協調，讓你心灰意冷。請注意，別因一時的衝動而做出後悔決定，也別因一時的失落而放棄努力，必須保持冷靜和理智，用心聆聽對方想法和感受，找出問題根源並解決。

ET快訊
快訊／花蓮、台東明「萬安演習」取消
「大眼杜蘇芮」恐更猛變強颱！漫步腳下轉彎　風雨熱區台灣切一半
柏油路上有「H曼」！　詭異筆畫1.3萬人笑噴
藥沒吃完怎辦　藥師解答「5種一定要拿回醫院」
黃子佼受害者罕發聲「看不出誠意」！
快訊／杜蘇芮影響！國內航空異動一次看
快訊／台灣史上第一人　「蝶王」王冠閎勇闖世錦賽決賽
他酸蔡英文確診「是不想勘災」被灌爆　怒回嗆：懷疑一下還好吧

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「大眼杜蘇芮」可能更猛變強颱！漫步腳下轉彎　風雨熱區台灣切一半

快訊／屏東牡丹95戶停電　「高壓斷線」台電緊急搶修中

金星逆獅子！4星座「感情要亮紅燈了」

杜蘇芮亂空中交通！明天國內線航班取消42架次　航空異動一次看

柏油路上有「H曼」！詭異筆畫1.3萬人笑噴：真的讓你慢下來了

本土登革熱已破600例！杜蘇芮來襲恐再一波疫情「大雨後2周成關鍵」

不斷更新／北北基桃都宣布了　「20縣市」明天正常上班課

Live／杜蘇芮漫步摸台「大雨+強風」警報　20:30海陸警說明

快訊／杜蘇芮來襲　立榮、華信宣布：取消明日12航班

颱風襲台屯糧「哪種泡麵最頂」？鄉民狂刷一品牌：男子漢都吃這款

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

愛貓深夜將貓砂盆推下樓　奴才傻眼：天天都弄出事

「大眼杜蘇芮」可能更猛變強颱！漫步腳下轉彎　風雨熱區台灣切一半

快訊／屏東牡丹95戶停電　「高壓斷線」台電緊急搶修中

金星逆獅子！4星座「感情要亮紅燈了」

杜蘇芮亂空中交通！明天國內線航班取消42架次　航空異動一次看

柏油路上有「H曼」！詭異筆畫1.3萬人笑噴：真的讓你慢下來了

本土登革熱已破600例！杜蘇芮來襲恐再一波疫情「大雨後2周成關鍵」

不斷更新／北北基桃都宣布了　「20縣市」明天正常上班課

Live／杜蘇芮漫步摸台「大雨+強風」警報　20:30海陸警說明

快訊／杜蘇芮來襲　立榮、華信宣布：取消明日12航班

颱風襲台屯糧「哪種泡麵最頂」？鄉民狂刷一品牌：男子漢都吃這款

快訊／高雄男變造車牌拒攔查！國道上演「警匪追逐」　驚險畫面曝

國軍第四作戰區因應颱風一級開設　完成整備「隨時投入救災」

花蓮、台東「萬安46號演習」因颱風取消　防空警報也不實施

視察颱風杜蘇芮防災工作　謝國樑赴災害應變中心

「大眼杜蘇芮」可能更猛變強颱！漫步腳下轉彎　風雨熱區台灣切一半

24歲網美「1天恩愛6小時」練蜜桃臀　男友被榨乾喊分手：太瘋狂了

快訊／屏東牡丹95戶停電　「高壓斷線」台電緊急搶修中

金星逆獅子！4星座「感情要亮紅燈了」

錡龍7局失1分奪勝、蔣少宏2分砲相挺　味全4比1勝悍將

快訊／左營百貨公司地下停車場「火燒車」　奧迪不明原因起火

與友人漫步鐵軌拍影片　少年遭火車猛撞爆頭亡

生活熱門新聞

北北基桃都宣布了　20縣市明正常上班課

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮觸陸5大時間點　風雨預估出爐

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

更多熱門

相關新聞

12星座一周運勢7／24-7／30

12星座一周運勢7／24-7／30

太陽在本周移位至牡羊座愛情宮位，彷彿為羊兒沉悶的愛情宇宙注入一劑強心針，即將在炎炎夏日開啟熱絡的人氣魅力，單身牡羊有望譜出新緣分，然而要小心金星逆行也幾乎同時登場，挾帶了隱隱的不安因子

分手率超低的三大星座！

分手率超低的三大星座！

網議6星座「有選擇障礙」！第1名認了：吃什麼能想1小時

網議6星座「有選擇障礙」！第1名認了：吃什麼能想1小時

12星座想念對方的行為　牡羊直飛對方面前

12星座想念對方的行為　牡羊直飛對方面前

12星座7／23～29日周運出爐！巨蟹財運旺

12星座7／23～29日周運出爐！巨蟹財運旺

關鍵字：

運勢星座占卜塔羅牌老師艾菲爾金星逆行獅子座雙子座水瓶座天蠍座愛情兩性

讀者迴響

熱門新聞

北北基桃都宣布了　20縣市明正常上班課

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

快訊／7-11開出4張千萬發票！

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

快訊／全家開出2張千萬發票

散步遇見蟾蜍　獒犬嚇到軟腳找媽抱

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面