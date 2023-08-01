響應網購包裝減量　東森購物4年環保革命成果顯著

▲東森購物紙箱採用90%以上回收紙，印刷面積逐年降低，從60％降至20％，以高標準來響應環保政策。圖上方為舊版紙箱，下為新版紙箱。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物積極配合政府推動「網購包材減量」環保政策，早在2020年就開始進行綠色革命，與物流、包材業者，甚至是產品供應商攜手合作，從源頭減量包材使用。全面不使用PVC材質之包材，紙箱印刷面積更從60％降至20％，同時推出循環袋和環保便利袋後，經過一連串的變革，紙箱、封箱膠帶的使用量明顯下降，年使用率約降低11％，緩衝材的總量年使用率約減少了23％，證明東森購物綠色革命的成果。

▲東森購物自開始推動綠色包材後，已看到了顯著成效，紙箱、膠帶及其他耗材的使用量，每年的下降比例約為11%，緩衝材的使用總量也減少了23%。

對於綠色包材的推動，東森購物總經理彭鴻珷表示，東森購物從2019年開始密切關注環保署的相關活動，2020年起全面不使用PVC材質之包材，並選用單一材質易於回收，且不使用金屬釘、蠟、覆膜等。此外，紙箱採用90%以上回收紙，同時印刷面積逐年降低，從60％降至20％，比環保政策「網購包裝減量指引2.0」預定在2024年希望達到小於40%的規定，東森購物以更高標準來響應環保政策。

除了已實施的措施，為了達到網購包材減量，東森購物於2022年4月開始增加「循環袋」包裝出貨的使用量。2023年2月起再推行再生料摻比達30%，並可二次使用的「環保便利袋」，以降低填充耗材使用量。同時，針對特定品類商品，鼓勵採用原箱出貨，減少額外運輸包裝的使用，並透過系統推薦適當紙箱，確保達到包裝減量的目標。

彭鴻珷提到，公司在包材減量和使用環保包材方面，首先是針對包裝的空隙進行源頭控管，通過系統協助運算材積，選用最適合規格的紙箱進行包裝，避免浪費和減少緩衝材的使用量。自從開始使用綠色包材後，東森購物已經看到了顯著的成效，針對紙箱、膠帶及其他耗材的使用量，公司每年的下降比例約為11%，緩衝材的使用總量也減少了23%。

▲東森購物舉辦紙箱創意競賽，員工發揮DIY創意，將紙箱做成給貓咪使用的休息墊，也有人以得意狗造型做成吊籃筆筒，可愛又實用。

為宣導網購包材減量的環保概念，東森購物更發起一項CSR活動，舉辦東森購物紙箱創意競賽，鼓勵企業員工及民眾發揮DIY創意，將紙箱「變廢為寶」，發揮創意製作出有趣又實用的物品，例如骰子投擲器、寵物休息墊（貓抓板）、變形金剛戰鬥頭盔、寵物面紙盒等。這項活動不僅增強了員工的環保意識，還讓綠色包材的理念深植於每位會員心中，提升了東森購物在CSR方面的企業形象。東森購物將持續積極響應政府政策，推動綠色包材，希望通過自身的努力，為環保愛地球作出更大的貢獻。

