網購平台啟動防颱專區　颱風天囤糧三寶買氣帶頭衝

▲網購業者設立防颱專區，讓民眾在家就能做好抗颱準備。（圖／momo購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中颱杜蘇芮暴風圈進入巴士海峽，恆春半島首當其衝，氣象局今（25日）下午已發布海上陸上颱風警報。為協助民眾做好抗颱準備，網購平台紛紛啟動防颱專區，不管是要囤糧買水，或採買應急備援、災後清潔等各項用品，宅在家就能做好準備，此外，業者也發現颱風天囤糧三寶：泡麵、罐頭、礦泉水，上周末出現熱賣潮。

杜蘇芮颱風逐漸逼近，東森購物即日起至7/28推出防颱專區，提供泡麵、糧食及各式防颱用具，同時搭配優惠價格，例如台酒TTL花雕雞碗麵一箱12碗特價576元、抵禦強勁風雨首推「十骨反摺傘」2入特惠價474元、防水補漏噴劑買2送2特價629元，方便民眾隨時採購緊急備妥防颱所需物資，充分做好防災應變措施。

▲東森購物推出防颱專區，讓民眾可隨時做好防颱防災準備。（圖／東森購物提供，以下同）

momo購物網分享，7/22～7/24近3日站上防颱相關搜尋量直逼25萬，「防颱專區」即刻啟動後，集結颱風天必備雨具、泡麵乾糧、箱裝水飲、緊急照明、災後清潔等用品5折起，在家即可安心選購防颱備品。而根據往年經驗觀察，全方位防雨的「雨衣」為颱風天首選，占整體雨具銷售約六成，今年又以「斜開式拉鍊」款式最受消費者青睞，此次杜蘇芮襲台預估帶動雨具銷售飆升四成。

風雨交加不便出門採買餐食，防颱準備也掀起一波「乾糧水飲」存糧潮，momo觀察颱風前夕，消費者傾向選購「箱裝大組數」泡麵、罐頭、餅乾及瓶裝水飲等易保存商品，能滿足一日三餐或全家人的日常飲食需求；防颱前置的「居家防護」及「應急備援」準備亦帶動相關商品買氣，像是防淹水用的沙包銷售年增飆破5倍、救難包銷售年增逾4成，緊急照明燈年增亦有雙位數銷售表現。

PChome 24h購物則是觀察自上周五起3天（7/21～7/23）站上已經出現備貨潮，罐頭、泡麵及礦泉水的買氣周成長近2成，反映民眾提前防颱備戰的心理。為提供多元抗颱商品，目前平台已設立「颱風快報」專區，提供緊急避難包、居家防護設備、食品用水、電競遊戲、居家修繕及居家清潔等用品的安心宅家購服務，省去到大賣場人擠人搶購以及手提大小包的不方便。

受颱風環流影響，全台可能有強風及較大雨勢，樂天市場開設「防颱防災專區」，集合超過百款颱風天必備物資，包含雨具、避難包及便利的飲水美食等，祭出專區商品最低4折起，還可搭配站上週年慶活動，另觀察到，颱風來襲，近一週相關防颱物資乾貨，例如泡麵、拌麵、冷凍食品、調理包等，搜尋量相較前月增加1倍，整體銷量也提升7成。