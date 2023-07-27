父親節犒賞老爸有「禮」　東森購物網消費抽頂級按摩椅

▲東森購物網推出「超級犒爸節」，全站滿額抽仿太空艙設計Bakkarat豪華按摩椅；8/1、8/7參加「我的超人老爸」投票活動，最高可獲得8%回饋。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

一年一度的父親節即將到來，東森購物網祭出「禮上加禮」超狂優惠活動，全站消費滿額抽仿太空艙設計Bakkarat豪華按摩椅及日本職業選手御用品牌WORLD EAGLE世界鷹高爾夫球套組；每日還有各式好禮折價券，中獎率高達100%，最高可折抵270元，8/1、8/7兩天再加碼全站限定投票活動，搶最高8%回饋，讓你無負擔寵愛老爸。

還在猶豫怎麼送才能送進老爸心坎裡嗎？東森購物網推出父親節優惠，即日起至8月1日，全館消費累積滿8,888元，即可參加抽獎活動，有機會把價值59,800元的Bakkarat按摩椅帶回家；8/1～8/31期間累積消費滿5,000元，則是可抽價值41,720元的WORLD EAGLE世界鷹高爾夫球套組。此外，購買指定商品滿5,888元，還可登錄領取最高800枚樂透金；滿10,888元再抽價值25,800元的Flex Cycle極限翻轉健身車。

東森購物網推出「超級犒爸節」，統整出最佳送禮攻略，家電方面，德國百靈新7系列暢型貼面電動刮鬍刀限時下殺48折，只要12,688元，再送medisana冷熱按摩槍；保健食品推薦台鹽生技專利HCE加倍有力復甦組，優惠價2,970元；對於喜愛3C的父親，人因科技心率血氧藍芽通話手錶特價1,590元。只要於8/11之前登錄，還可在7-11取件領取特大杯冰檸檬冬瓜珍珠。

此外，即日起至8/10，東森購物電視通路推出消費滿7件商品就送Naturally JOJO石墨烯抗菌舒眠涼被的優惠活動，限量500件，送完為止，讓老爸在炎炎夏日也能舒適涼爽。東森購物網也在8/1、8/7推出「我的超人老爸」投票活動，凡於指定日期在活動頁面投出心目中的老爸形象，隔日即可獲得最高8%消費回饋，孝敬老爸也能省荷包。