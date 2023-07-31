嘉義縣仲夏表演藝術節　「明華園總團」、「紙風車」打頭陣

▲2023嘉義縣「仲夏表演藝術節」 ，「明華園戲劇總團」及「紙風車劇團」兩大知名團隊打頭陣 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2023嘉義縣「仲夏表演藝術節」將於8月26日開跑，連續四週末假期，近30組團隊在9大鄉鎮輪番登台，首部曲超強卡司，邀請台灣2大知名品牌「明華園戲劇總團」及「紙風車劇團」，明華園《超炫白蛇傳》睽違11年回歸重現，紙風車《哪吒鬧龍宮》甫從匈牙利回台首演，國際級藝術饗宴就在嘉義。

31日在縣府中庭舉行宣傳記者會，兩大團體「明華園」、「紙風車」分別搶先演出精彩內容，讓現場賓客大飽眼福，縣長翁章梁、行政院政務顧問陳冠廷、文觀局長徐佩鈴、明華園戲劇總團長陳勝福、首席台柱孫翠鳳及紙風車劇團長任建誠等人大力宣傳「仲夏表演藝術節」，翁縣長更手拿布袋戲偶加入表演行列，會後也致贈Q嘉義杯以示感謝。

仲夏表演藝術節延續去年廣受好評的社區藝術季，系列活動分為4部曲，《首部曲》仲夏嘉藝、《貳部曲》諸羅演藝、《參部曲》海風藝想、《肆部曲》山水風情，並在9鄉鎮設定不同主題演出。

演出內容包括諸羅縣治鑼聲響、民雄表藝樂音揚、溪口民藝風情異、朴子風土諸羅情、漁人碼頭濱海樂、布袋海風來樂舞、中埔農情樂同歡、阿里山原音鄒樂、大埔湖濱藝饗宴，8月26日至9月24日期間，每周末輪番在9鄉鎮登場，地點涵蓋宮廟、公園及服務區等地，每場都獨具特色。

文化觀光局表示，此次由文化部邀請明華園劇團、嘉義縣邀請紙風車劇團打頭陣，接著連續三週有嘉義縣最在地、全國最優質的團體，以及精彩國外秀，首部曲兩大演出，將在縣府麥當勞前超大空地及府前廣場登場，更有多項抽獎好禮等觀眾帶回家，與藝文團隊近距離接觸，盼促進社區參與，推動藝文扎根。

孫翠鳳透露，她將親自粉墨登場，另有許多不超過30歲的青年團員共演，動員300多位幕前幕後人員打造這場演出，加上志工、縣府局處，將有500多人在現場為觀眾服務。很多戲迷已訂好機票、高鐵甚至住宿，就要來嘉欣賞睽違11年，經典再現的超炫白蛇傳，這次定調「傳承青春版」。

陳勝福說，現場觀眾席超過200排，預計超過5萬人共襄盛舉，更安排500吋大螢幕，讓最後一排觀眾能清晰看見演員面容，演出也強調「三點一線零秒差」，演員飛在13層樓高的空中、地上樂隊演奏、舞台及觀眾席都在表演，營造身歷其境的立體空間，考驗戲劇效果，很感謝有嘉縣府團隊協助才能辦得到。

任建誠表示，日前紙風車才到匈牙利布達佩斯演出，邀請許多烏克蘭難民家庭看戲，以台灣傳統布袋戲文化結合動畫3D帶向國際，如同在台灣巡迴鄉鎮一樣，用藝術撫慰人心，而回台後首演就獻給嘉義縣，歡迎大家來看「哪吒鬧龍宮」。

翁章梁說，睽違11年，明華園戲劇總團精采大戲《超炫白蛇傳》，以及剛從匈牙利回來的紙風車劇團《哪吒鬧龍宮》，都將在「仲夏表演藝術節」一次呈現，台灣兩大表藝品牌同時在嘉義帶來最本土的歌仔戲、布袋戲，邀請大家來嘉看表演，享受鄉土風情。

詳細活動訊息可上「嘉義縣文化觀光局」臉書粉絲專頁（ https://www.facebook.com/tbocc01/?locale=zh_TW ）查詢。