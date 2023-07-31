嘉義縣兒少家庭福利館114年完工　滿足各年齡層動靜態需求

▲斥資破億打造嘉義縣首座兒少家庭福利館。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣兒少家庭福利館新建工程，31日上午由縣長翁章梁主持動土祈福典禮儀式，此次前瞻計畫中央補助8000萬元，加上縣府配合款6678萬元，共斥資1億4678萬元，建置嘉義縣首座兒少家庭福利館！

本項建設共3層樓，建物總面積2309平方公尺，一樓規劃青少年練舞室、青少年練團室、青少年康樂室、桌球室、律動教室，提供縣內青少年更多元的活動空間；二樓規劃親子共讀室、親子遊戲室、親子創意手作區，提供大人與小孩能夠共同學習及進行休閒活動的空間；三樓規劃閱覽室及會議室，滿足各個年齡層動態與靜態的活動需求。

翁章梁說，希望嘉義縣在各年齡層的服務，都能提供完整的政策補助與照顧，建構全面性的資源布置，讓鄉親能在政府機關提供的資源中，找到符合自己需要的幫助；謝謝所有團隊的努力，期待在114年底，兒少家庭福利館將與大家見面，正式啟用。

兒少家庭福利館基地周遭交通便利，運輸系統完善(市內有東西快速道路82號及高鐵站，鄰近國1水上交流道，無論國道、省道、線道、快速道路皆四通八達) ，方便海線或山線各地區民眾前往。另該基地為公教機關林立區，志願人力資源豐沛，將提供民眾最優質的服務。

該建築設計，經縣府景觀審議委員會多次討論，除針對建築外觀、內部空間設計討論外，亦將周圍的體育場設施納入設計規劃當中；以逐層而上的三層結構為主體，藉逐層退縮留設出可供兒少活動、等待、休憩的半戶外平台；各空間透過平台串接，創造空間單元間的多層次互動關係，並透過逐層退縮的挑空引入光和風，成為與自然和諧互動的兒少活動場所。

同時，藉由半戶外平台及陽台的留設，創造出各樓層皆有如同在地面層活動的舒適與自由，為兒童培養感官及創造力，也為使用者提供舒適且多層次的空間體驗；建設基地北側為田徑場、棒球場、游泳池，東側為籃球場及廟埕廣場，南側為夜巿，藉由本項設施促進與周邊環境之間的互動，作為周遭重要據點的中央樞紐，引導人潮的流動，預計於114年底可完工。

社會局長張翠瑤說明，兒少家庭福利館將聚焦於提供現有家庭照顧需求支持能量，規劃以兒童、青少年及親子為主的活動空間，感謝建設處、吳建志賴人碩聯合建築師事務所、華記營造有限公司及一同出力的各界人士積極協助，終於在今日順利動土，期待未來兒少家庭福利館的落成，能為民眾帶來更加便利的福利服務。