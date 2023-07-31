嘉義縣首支銀髮街舞團成軍　團員加總破1600歲

▲▼ 嘉義縣長翁章梁宣布首支銀髮街舞團成軍 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局力推「舞動銀光創意舞團培訓計畫」，號召銀髮舞蹈人才共組街舞團，30日舉行海選會，80位鄉親熱報名參賽，最終選出25位舞者，平均年齡65歲，由縣長翁章梁宣布街舞團成軍，接下來將展開為期五個月的培訓，日後將登上各活動舞台。

▲▼ 嘉義縣首支銀髮街舞團成軍 。（圖／嘉義縣政府提供）

為鼓勵銀髮族突破自我，社會局推動銀光舞團，邀請60歲以上民眾參加海選，舞團成軍後將聘請專業師資進行訓練。

今日參加海選的民眾平均年齡65歲，高年齡93歲，由中正大學運動競技學系李淑芳教授、築夢者街舞團小哈利(田家瑜)老師、社區健康舞郭美玲老師、銀髮舞團培訓講師廖怡菁老師及李浚甫老師擔任評審，最終選出25位優秀舞者。

翁章梁說，為了打破民眾對銀髮族的刻板印象，透過計畫打造專屬嘉義縣的銀髮街舞團。許多選手本身沒有舞蹈經驗，但憑著舞台魅力與燦爛笑容擄獲評審的心，也展現他們身上的無限潛力，期待成員們完成培訓後，能在舞台上看見她們的精彩演出。

社會局長張翠瑤指出，培訓計畫邀請嘉義在地舞蹈教室「flag動態藝術工作室」廖怡菁老師，以及「Revery專業街舞教室」李浚甫老師共同指導，成員培訓過程將全程紀錄，未來不僅會推出熱血沸騰的紀錄片，鄉親們還可在年底的成果發表會看見舞團首次展演，精采可期。