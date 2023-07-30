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嘉義縣國中小校長佈達交接　8初任校長8月1日上任

▲▼ 嘉義縣112學年度國民中小學校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣112學年度國民中小學校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣30日舉行112學年度國民中小學校長佈達交接典禮，縣長翁章梁主持交付印信和宣誓；今年有6位校長退休、20位校長連任、19位校長異動、1位再任及8位初任校長，8月1日履新。

▲▼ 嘉義縣112學年度國民中小學校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁縣長特別感謝6位退休校長，用人生最菁華的青春歲月為嘉義縣教育打拼，成就嘉義縣的師生，祝福他們退休後生活愜意，順利發展心繫志業。

翁章梁也期待40位連任、異動與再任的校長，用更豐厚的領導知能與辦學經驗引航教育，讓孩子們保持學習的動力，孕育出屬於嘉義囝仔獨特的魅力與涵養；尤其歡迎8位國小初任校長的生力軍，盼能懷著謙卑的心情，努力充實領導力，並融入新的校園環境中，與同仁建立緊密的夥伴關係，引領校務發展無縫接軌，創造教育新世代。

▲▼ 嘉義縣112學年度國民中小學校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長期許，校長們應主動思考如何促進親師溝通、爭取與整合教育資源、提升教師教學效能、引發學生學習興趣，這都是校長責無旁貸的重要任務；以行政領導力量推動校園事務發展、發揮教育經費綜效，用課程領導思維引導教學團隊落實新課程綱要，提升學生更優質的核心素養。

他勉勵大家將價值領導理念結合社會的脈動，進行教育價值的再造與創生，引領學校教育與時俱進的永續發展，期待大家一起為教育服務，學習以真行事、以善存心、以美化境，落實好習慣、重健康、愛鄉土、樂教學、用科技及連接國際等六大教育目標，創造嘉義縣教育更多感人的故事。

▲▼ 嘉義縣112學年度國民中小學校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣112學年度國民中小學校長遴選結果如下:
一、國中部分
（一）連任原校
東榮國中陳冠伶校長、鹿草國中歐香吟校長、中埔國中鄭志成校長、大林國中簡淑玲校長、梅山國中劉彥碩校長、民和國中官志隆校長、阿里山國中小邱獻萱校長。

二、國小部分
（一）連任原校
安東國小吳宗成校長、下楫國小林錦花校長、布袋國小劉威志校長、新塭國小謝桐偉校長、同仁國小林曜輝校長、文昌國小賴英杰校長、古民國小楊榮鎮校長、沙坑國小李芳如校長、十字國小許秀卿校長、山美國小洪榮正校長、來吉國小孫儷砡校長、民和國小劉秀燕校長、美林國小張志郎校長。

（二）異動他校
大鄉國小李春輝校長遴選至朴子國小、龍崗國小蔡志賢校長遴選至過溝國小、大崙國小曾南薰校長遴選至大鄉國小、更寮國小吳沛珊校長遴選至內埔國小、民雄國小李宗洲校長遴選至中林國小、東榮國小鄭秀津校長遴選至月眉國小、中林國小尤建順校長遴選至三和國小、仁和國小陳志鴻校長遴選至大崙國小、內甕國小蔡淑玲校長遴選至和睦國小、過溝國小陳淑惠校長遴選至更寮國小、和睦國小陳振興校長遴選至鹿草國小、內埔國小吳春慧校長遴選至東榮國小、朴子國小林金進校長遴選至六腳國小、網寮國小吳芊萱校長遴選至龍崗國小、松山國小曾月照校長遴選至內甕國小、三和國小蔡明昇校長遴選至民雄國小、安和國小蔡文山校長遴選至松山國小、福樂國小嚴春財校長遴選至三江國小、太和國小張寶宗校長遴選至過路國小。

（三）再任校長
福樂國小蔡鎮名教師遴選至福樂國小。

（四）初任校長
候用校長鄭居益遴選至塭港國小、黃興聖遴選至茶山國小、謝為任遴選至梅圳國小、曾炫鈞遴選至仁和國小、陳佩君遴選至太興國小、王伯安遴選至網寮國小、張惠琪遴選至安和國小、另嘉義縣公辦民營學校光榮國小由林業生基金會遴聘宋婉容教師擔任校長。

6位校長退休分別為月眉國小林清池校長、過路國小蔡水河、梅圳國小劉嘉文、塭港國小黃聰哲、太興國小吳志峰、光榮國小邱玉燕。

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