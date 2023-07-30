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綜藝鬼才沈玉琳現身雲林百縫直播合體阿林哥開賣　2小時創200萬業績

▲活動憑藉沈玉琳的人氣效應以及產品本身的優勢，更特別提供了數十盒限量「親筆簽名鹿胎盤膠囊版」作為驚喜隨機發貨，業績狂飆。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「父親節不要再送皮夾了，沒這麼多錢好裝！」沈玉琳誇張的形容，逗得線上網友刷滿大笑符號。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

綜藝鬼才沈玉琳代言全新東森自營產品—東森《天選之泉》鹿胎盤膠囊，昨（29）日來到雲林與知名「百縫直播阿林哥」夫妻攜手直播開賣，端出多樣《東森嚴選》最熱門人氣商品，更一波波地下殺優惠，加上超親民的沈玉琳當場提供數十盒限量「親筆簽名鹿胎盤膠囊版」隨機發貨，短短2小時驚人地創下200萬業績！

「鄉下孩子回到雲林做直播，只想打造最實用、便宜的，最接地氣直播台。」百縫直播「阿林哥」與太太粉絲上萬，真心把每一位客人當作朋友，以其獨特的風格和豐富的專業知識，不僅在百貨直播界樹立典範，更擁有大批忠實支持者。提到主力商品，阿林哥以過來人的身份，建議大家預防勝於治療，吃保健食品不改變生活，而是預防美好的生活被改變。

▲活動憑藉沈玉琳的人氣效應以及產品本身的優勢，更特別提供了數十盒限量「親筆簽名鹿胎盤膠囊版」作為驚喜隨機發貨，業績狂飆。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲活動憑藉沈玉琳的人氣效應以及產品本身的優勢，更特別提供了數十盒限量「親筆簽名鹿胎盤膠囊版」作為驚喜隨機發貨，業績狂飆。（圖／記者蔡佩旻攝）

綜藝鬼才沈玉琳以幽默風趣的口才和浮誇的言論獲封「荒謬大師」是娛樂界相當受歡迎的藝人，保持著高人氣的他一到直播棚，現場立即充滿了綜藝氛圍，沈玉琳更是以其標誌性的搞笑風格，將整場直播推向高潮，不僅讓粉絲們笑聲不斷，也讓更多消費者對《天選之泉》鹿胎盤膠囊產生了濃厚興趣。

「父親節不要再送皮夾了，沒這麼多錢好裝！」沈玉琳誇張的形容逗得線上網友刷滿大笑符號，說著送健康的實用性與自己逆齡生長的體驗，提到褪黑色素、增加膠原蛋白，女生更要吃，講到大家心坎裡。搭配父親節當場下殺到超稀有的優惠，令不少線上網友直呼「這下殺太讚了！」，整個現場氣氛達到高潮，開賣不到2小時，業績狂飆突破200萬。

▲活動憑藉沈玉琳的人氣效應以及產品本身的優勢，更特別提供了數十盒限量「親筆簽名鹿胎盤膠囊版」作為驚喜隨機發貨，業績狂飆。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲活動現場充滿了綜藝氛圍，沈玉琳以其標誌性的搞笑風格，將整場直播推向高潮，不僅讓粉絲們笑聲不斷，也讓更多消費者對《天選之泉》鹿胎盤膠囊產生了濃厚興趣。（圖／記者蔡佩旻攝）

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 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►沈玉琳《天選之泉》前進雲林　今晚首度與阿林哥攜手超殺直播

►沈玉琳接東森《天選之泉》代言！自誇體力變好「一周3次」：老婆看到都躲

►沈玉琳首度合體「新加坡直播天王」王雷　搞笑開賣無極限！

 

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