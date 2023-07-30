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雲林首場山線音樂祭「2023斗六夏日微醺」草皮積水到腳踝熱情不散

▲2023斗六夏日微醺音樂祭Chill翻雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023斗六夏日微醺音樂祭遇颱風尾帶來雨勢，民眾穿著雨衣熱情不減，Chill翻雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣山線首場音樂祭7月29日下午在膨鼠森林公園熱鬧登場，活動以「音樂、微醺、野餐」為主題，規劃草地野餐派對、微醺市集、遊戲屋及熱氣球展，還有知名樂團及藝人輪番表演讓民眾從下午一路玩到夜晚，雖然遇上杜蘇芮颱風尾下起間歇大雨、草地積水，仍澆不熄台上台下熱情，現場聚集上百人Chill翻雲林。

▲2023斗六夏日微醺音樂祭Chill翻雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「2023斗六夏日微醺音樂祭」首先由SONAR聲吶人聲樂團以A cappella表演揭開序幕，緊接著由LEO 37和Mans阿曼帶來special DJ Set及飛碟鼓演奏，讓整個膨鼠森林公園充滿了輕鬆愉悅的氛圍；到了傍晚有大嘻哈時代2人氣歌手BARDI、E1and、Majin、阿夫Suhf、馬念先、原子邦妮及美秀集團輪番帶來精彩表演，帶動雲林山線音樂祭的全新浪潮。

▲2023斗六夏日微醺音樂祭Chill翻雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

微醺市集內集結了許多知名酒商及在地美食店家，讓民眾可以輕鬆享受微醺及在地美食，周邊還有微醺遊戲屋供民眾挑戰，獲勝者可贏得活動推出限定的聯名微醺精釀啤酒，加上首次在斗六亮相的熱氣球展吸引民眾搶拍美照，豐富的活動讓民眾玩的不亦樂乎。

▲2023斗六夏日微醺音樂祭Chill翻雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，膨鼠森林公園現在已是台灣最知名的親子公園，除了有許多適合小朋友放電的遊樂器材外，我們也特別舉辦了大朋友最喜歡的音樂祭活動，希望透過活動讓市民朋友全家大小都能一起在膨鼠森林公園Chill一下，也歡迎外縣市的朋友們來遛遛斗六，也提到呼籲大家，未成年請勿飲酒，且喝酒不開車，開車不喝酒，騎機車也是一樣的。

▲2023斗六夏日微醺音樂祭Chill翻雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023斗六夏日微醺音樂祭，29日晚間熱鬧登場Chill翻雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023斗六夏日微醺音樂祭Chill翻雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023斗六夏日微醺音樂祭遇颱風尾帶來雨勢，民眾穿著雨衣熱情不減，Chill翻雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023斗六夏日微醺音樂祭Chill翻雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023斗六夏日微醺音樂祭遇颱風尾帶來雨勢，民眾穿著雨衣熱情不減。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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