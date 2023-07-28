杜蘇芮颱風來襲現場積水不退　2023雲林海洋音樂祭順延一周

▲雲林雲林2023海洋音樂祭受杜蘇芮颱風影響延期一周。（資料照片／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2023雲林海洋音樂祭原訂7月29日開幕，連續2個六、日周末假期，但受中颱杜蘇芮挟帶強風豪雨影響，致活動場地狀況不佳，不僅現場保安林積水，加上沙灘活動區又鄰近海域，恐危及遊客安全，雲林縣政府審慎評估後，緊急宣布活動順延一周，改於8月5、6日及8月12、13日舉行。

縣長張麗善表示，全台受中颱杜蘇芮挟帶強風、豪雨影響，雲林縣災害應變中心根據氣象局發布陸上強風特報，宣布28日包括四湖等6鄉鎮停班課一天，此次活動地點位於四湖鄉三條崙海水浴場，活動場域經承辦單位現勘全面檢視後，評估目前場地狀況皆不樂觀，須等颱風離台後，再會同相關單位協助清理復原現場，以維護民眾參與活動的安全性及品質。

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文化觀光處長陳璧君指出，「2023雲林海洋音樂祭」活動將順延一周，改為8月5、6日及8月12、13日登場，對於期待已久的參與民眾不免有些可惜，但下周活動現場仍有超強卡司精彩演出、夏日市集、消暑狂歡派對「水樂園泡泡趴」、森林秘境體驗、沙灘排球比賽、SUP活動、Happy Hour限量美食等，屆時相約民眾一起來四湖嗨翻三條崙海水浴場，感受國境之西濱海的特色風情與魅力。