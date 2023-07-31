舞力全開！2023雲林國際街舞盛典　張宇翔蟬聯冠軍

▲雲林舞力全開，第二屆雲林國際街舞盛典賽事吸引來自各地街舞好手及觀賽朋友齊聚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府舉辦「雲林國際街舞盛典」專屬雲林的街舞嘉年華引起各界熱烈回響，為積極孕育雲林舞壇的明日之星，2023第二屆賽事熱烈登場，吸引來自各地街舞好手及觀賽朋友齊聚。雲林縣長張麗善表示，街舞運動風氣蓬勃發展，我們要打造專屬雲林年輕人的舞台， 有朝一日雲林縣的子弟可以站上國際舞台。

張麗善縣長表示，2023「雲林國際街舞盛典」，各個街舞好手舞力全開、充分展現出雲林縣愈來愈年輕有活力。國際奧林匹克委員會（IOC）宣布2024巴黎奧運正式將「霹靂舞」納入競賽項目，有鑑於此，雲林縣政府積極推動街舞運動，藉此培育在地優秀的街舞好手，成為國際「舞」林的明日之星，而「雲林國際街舞盛典」就是指標性的培育搖籃，也是專屬雲林的街舞品牌賽事。

▲第二屆「雲林國際街舞盛典」霹靂舞1ON1 邀請賽冠軍，由第一屆冠軍張宇翔再次蟬聯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



第二屆「雲林國際街舞盛典」，賽制共分為 KPOP COVER 排舞賽、團體排舞賽、 霹靂舞1ON1 邀請賽三項比賽項目，總獎金高達17萬元，賽事亦匯集全國舞壇的重量級人物擔任評審，包括藝人-范范（前原子少年成員）、知名舞蹈大師-鈺翔、HHI世界街舞大賽冠軍菲律賓KING、築夢者-HARRICANE、加拿大霹靂舞國際評審-DYZEE、REDBULL BC ONE冠軍OVERTHETOP-SARU、TAOWER、霹靂舞國家隊教練-劉志強、OA主理人小慶老師（黃慶源）、OA-KPOP女神趙家妤等知名大師，可謂是大咖雲集。

第二屆「雲林國際街舞盛典」比賽項目得獎名單如下:

霹靂舞1ON1 邀請賽冠軍，由第一屆冠軍張宇翔再次蟬聯；亞軍-張威榕

K-pop cover 公開組，冠軍-獲獎隊名：Apple girls、亞軍-獲獎隊名：你的初戀、季軍-獲獎隊名：jackpot

團體排舞賽 公開組，冠軍-獲獎隊名：MAXcombo、亞軍-獲獎隊名：Sniper Force、季軍-獲獎隊名：Absolute

▲團體排舞賽（公開組），冠軍隊伍：MAXcombo。（圖／記者蔡佩旻翻攝）