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杜蘇芮交通異動懶人包！今國內線173航班停飛　台鐵南迴中午後復駛

▲松山機場,登機報到,櫃檯辦理登機,領機票,kiosk自助服務機,自助登機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲杜蘇芮颱風襲台，部分航班異動。（資料照／記者謝婷婷攝）

生活中心／綜合報導

杜蘇芮颱風移動緩慢，氣象局預計今(28日)下午解除海、陸警，航班仍受影響，國內線173架次停飛，國際線也有異動。另外，離島交通船138航次取消，省道部分路段預警性封閉，《東森新媒體ETtoday》整理交通異動懶人包供讀者參考。

航空

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華信航空
華信航空公布，受杜蘇芮颱風影響，今(28日)部分航班取消，包括金門全線航班取消；南竿航班取消AE7901/7902；台東航班取消AE391/392；花蓮航班取消AE7931/7932。

另外澎湖航班取消松山往返AE365/370/363/364/367/368/361 /362/371/372；台中往返AE779/780/793/794/783/784/785 /786/781/782；以及高雄往返AE331/332/341/342/347/348/334 /333/335/336/345/346/353 /354/339/340/349/350。

立榮航空
因受到杜蘇芮颱風影響，立榮航空今(28日)兩岸航線松山-廈門B7-511延至29日15:00起飛；廈門-松山B7-512延至29日17:40起飛。

國內航線，台灣本島往返金門航班全日取消；台灣本島往返澎湖、馬祖航班14:00前取消；14:00後視天候狀況再行調整。台北往返台東12:00前取消，下午恢復正常飛航。台北往返花蓮全日取消。

德安航空
德安航空東線（蘭嶼、綠島）正常營運；西線高雄—七美DA7001、7002取消，其他航班正常。

長榮航空
長榮航空宣布，因受杜蘇芮颱風影響，長榮/立榮航空今(28日)高雄-成田航班BR108延後1小時至08:00起飛；高雄-大阪航班BR182延後1小時至08:05起飛；松山-廈門航班B7511延後22小時至29日15:00起飛。

深圳航空
深圳航空宣布，今(28日)ZH9074桃園-深圳航班將延至周六(29日)上午11時起飛；ZH9073深圳-桃園航班將延至周六(29日)上午8時起飛。

船班

交通部航港局天然災害應變小組通報，預估今(7月28日) 共有17航線，計138航次停航(國內122航次、兩岸16航次)：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)
(2)台北-馬祖：全部停航(1航次)
(3)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)
(4)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)
(5)南竿-莒光：部分停航(開航2航次、停航4航次)
(6)南竿-東引：全部停航(1航次)
(7)金門-五通：全部停航(12航次)
(8)水頭-九宮：全部停航(8航次)
(9)高雄-馬公：全部停航(1航次)
(10)布袋-馬公：全部停航(8航次)
(11)將軍-東吉：全部停航(4航次)
(12)東港-小琉球：全部停航(50航次)
(13)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)
(14)綠島-蘭嶼：全部停航(1航次)
(15)富岡-綠島：全部停航(16航次)
(16)富岡-蘭嶼：部分停航(開航2航次、停航6航次)
(17)後壁湖-蘭嶼：部分停航(開航2航次、停航6航次)

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

▲▼台20線南橫公路搶通情況。（圖／公路總局三工處）

▲台20線南橫公路搶通情況。（圖／公路總局三工處）

公路

預警性封閉路段8處

(1). 台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線105K~198K+500(梅山口至初來)預警性封閉，其中149K~171K+500(向陽至利稻)預計28日7時開放通行，180K+675~198K+500(霧鹿至初來)預計28日14時開放通行，105K~149K(梅山口至向陽)預計28日17時開放通行。
(2). 花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K(豐南路段至北源路段)，視風雨情況開放通行。
(3). 花蓮縣卓溪鄉台30線0K~5K+500(卓溪至南安路段)，視風雨情況開放通行。
(4). 花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K+400(東富至豐濱)，視風雨情況開放通行。
(5). 高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興)，預計28日12時開放通行。
(6). 高雄市那瑪夏區台29線11K~23K(那瑪夏至五里埔臨時便道)，預計28日12時開放通行。。
(7). 屏東縣三地門鄉台24線27K+400~38K(德文路口至神山路段)，預計28日8時開放通行。
(8). 花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至120K+500(合歡派出所前至金馬隧道東口)，視風雨情況開放通行。

道路災阻2處

(1). 台東縣海端鄉台20線171K+500~180K+675(利稻至霧鹿)坍方阻斷通行，預計28日14時開放通行。
(2). 花蓮縣秀林鄉台8線120K+500~184K+500(金馬隧道至太魯閣口)路段多處坍方落石，162K+200、179K+500(溪畔路段)量體較多，預估168K~184k(天祥至太魯閣)28日8時開放通行，120K+500~168K(金馬隧道至天祥)，視風雨及搶修情形評估開放通行。

道路災情1處

(1). 台東縣太麻里鄉台9線398K+600~400K+050(多良路段)邊坡落石，調撥北上車道雙向通行，預計28日15時恢復正常通行。

高鐵

台灣高鐵指出，依據最新氣象資訊綜合研判，今(28日)全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。不過，為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

關於退費規定，高鐵指出，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

台鐵

台鐵表示，今(28日)南迴線中午前仍停駛，中午12時後陸續恢復行駛；西部幹線、東部幹線及各支線則正常行車。

列車行駛概況如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。
二、東部幹線(樹林=花蓮=臺東間)正常行駛。
三、南迴線(枋寮=臺東間)：各級列車預計自12：00起陸續恢復行駛。
四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

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