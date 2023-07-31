好市多新品「213cm木乃伊」比人高！會員笑：中元擺到萬聖節

▲好市多售木乃伊裝飾。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多在節慶前常會推新品，引發討論的除了應景美食之外，節日擺飾也總是吸睛。FB大社「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員就貼出新品情報，分享好市多推出「萬聖節聲光木乃伊裝飾」。照片曝光吸引會員熱論，「可以從中元賣到萬聖……」、「比去年那隻噁心」、「蠻有喜感的木乃伊。」

管理員在社團貼出情報，「去年吸血鬼大哥，今年木乃伊小弟。Costco中西場主力擔當還得賣力一點。」還替木乃伊加上OS，「你們不怕，哥就要失業了。」從管理者分享的情報來看，商品名稱是「7FT TOMB GUARDIAN MUMMY 萬聖節聲光木乃伊裝飾」，一尊要價8699元，高度213公分，比一般男性身高還高出不少。

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另外，木乃伊擺飾具聲光效果，採紅外線感應裝置，感應範圍約2公尺，觸發即播放音效，還可定時開燈6小時、關燈18小時。

▲木乃伊裝飾具聲光效果。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到照片後，就有爸媽哭笑不得表示，「拎老師……這玩意膽子小一點的小朋友就現場哭給你看」、「小孩子又不敢去逛了」、「在汐止店，還有小孩看到在哭」、「放在玩具區旁，小孩子就不會一直吵著要過去看玩具了。」

至於木乃伊的評價，不少會員笑呼，「一眼看到就超喜歡」、「一物多用～農曆七月，中元節用到萬聖節，Ok的！」「果真是怕失業的表情」、「很有喜感的臉，在台灣這麼瘦，阿嬤們會桑心」、「今年的也太兇了」、「超可愛，前天去我兒子（1y6m）還跟他說嗨」、「不但可以促進夫妻和諧，還可以增加紙尿褲銷售量。」

但也有人表示，「這個還要8699，我老婆說給她500（元），她就可以把我變成這樣了」、「真貴，我老婆5分鐘就能把我弄成免費的」、「好噁心，賣場可以不要放這種怪東西嗎？」