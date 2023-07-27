麵條、衛生棉「買1送1」！全台通路下殺優惠懶人包　囤貨快筆記

▲掌握優惠時機採買更省荷包！（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

物價飛漲，更要把握機會省荷包！《ETtoday新聞雲》針對民生用品、飲食等，整理本周各大通路優惠，包括大型量販如大潤發、家樂福等，祭出麵條、生態白米、衛生棉等指定商品買1送1，小型超市如巷口的美廉社也在周末3天推出鮮乳、日本洋芋片等超殺促銷，陪消費者精打細算。

▲家樂福祭出指定衛生棉、沐浴露等買1送1。（圖／記者湯興漢攝）

家樂福

◎靠得住茶樹涼棉系列／10-18片

優惠：169元買1送1

期限：即起～8月30日

◎Farcent香水氨基酸沐浴露系列

優惠：349元買1送1

期限：即起～8月30日

大潤發

◎皇家榖堡蘭陽生態 琵鷺一等白米/糙米/二等香米 2-2.2公斤/包

優惠：促銷價298元，買1送1，平均每件149元

期限：7月28日～8月10日

◎萬龍 營養麵條/營養拉麵 1.5公斤/包

優惠：促銷價155元，買1送1，平均每件77.5元

期限：7月28日～8月10日

▲量販、賣場推出指定生態米、麵條等買1送1。（圖／記者湯興漢攝）



愛買

◎家樂氏什錦果麥系列375g

優惠：174元買1送1

期限：即起～8/30

◎卡迪那95℃老虎堂黑糖口味地瓜條45g

優惠：特價38元，限量2萬包

期限：即起～8/30

好市多

◎科克蘭美國頂級嫩煎里肌燒烤片

優惠：原價659元／kg，特價589元／kg，現省70元／kg

期限：即起～7月30日

◎KOH西瓜椰子水

優惠：原價399元，特價319元，現省70元

期限：即起～7月30日

▲全聯近來還有「奶爸奶媽特訓班」優惠檔期，嬰幼兒用品下殺。（圖／記者林育綾攝）



全聯福利中心

◎萬家香黑豆醬油 450ml/瓶

優惠：單瓶159元，買1送1，平均一瓶79.5元

期限：即起～8月10日

◎奶爸奶媽特訓班檔期-旺仔米餅（原味、蔬菜口味 60g）

優惠：單包99元，買1送1，平均一包49.5元

期限：即起～8月10日

▲美廉社每逢周末五六日，都有限時促銷優惠。（圖／記者林育綾攝）

美廉社

◎心樸鮮乳 1858ml

優惠：市價189元，促銷價149元

期限：7月28日～7月30日

◎日本湖池屋洋芋片分享包 126g 海苔鹽味/鹽味

優惠：促銷價109元，買1送1

期限：7月28日～7月30日（數量有限，售完為止）

7-11

◎飲料抽抽樂

優惠：購買20元以上指定飲料任2件最低0元起

期限：即起～8月22日

全家

◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠

期限：即起～8月22日

◎百種指定小寶特飲料

優惠：同品項同價位可享「第2件6折」、「買3送1」優惠

期限：即起～9月5日

▲OK mart每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠。（圖／業者提供）



OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：長期優惠

◎輕食組合

優惠：買淺草宿六聯名飯糰或六扇門聯名涼麵任1項，「加10元爽喝原萃日式綠茶580ml」1瓶

期限：即起～8月23日