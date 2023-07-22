她吃好市多1款披薩嫌「瓦斯味很重」！老饕一看傻了：貴的食材欸

▲好市多熟食部。（圖／記者蕭筠攝）



記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多推出的披薩，不僅分量大又便宜，10年沒有漲過價，讓不少會員相當讚賞。不過近來卻有網友抱怨新口味披薩的瓦斯味很重，味道實在一言難盡。文章曝光後引發一陣討論，眾人看法不一，但也有饕客直言「這是高級的味道！」

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一張照片，看到她買了一片「蕈菇松露風味披薩」，上面鋪了滿滿的蕈菇，看得出來用料相當實在，她咬了一口也大讚好吃，不過困擾的是，披薩聞起來飄著一股瓦斯味，「味道一言難盡」，她忍不住笑說「吃完房間要噴香水」。

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▲原PO覺得蕈菇松露風味披薩的瓦斯味太重。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



不少人看到後紛紛表示，「跟松露洋芋片一樣，滿滿的瓦斯味」、「那個不就是松露的味道嗎」、「真的很像，不過吃慣就滿喜歡的哈哈」、「松露就一個汽油瓦斯味啊」、「松露口味…瓦斯味不是很正常嗎」、「松露不就瓦斯味，這個口味真的好好吃」、「這是貴的食材欸，你不懂吃啦」、「就是愛這種濃濃瓦斯味，很好吃，又不過鹹的披薩」。

但也有網友認同原PO看法，「這個口味真的很看人的，喜歡的會很愛，不喜歡的會嫌棄啦」、「我兒子在車上聞到味道一路乾嘔回家，實在太怕他會吐出來，還把車窗打開才好一點」、「這個家裡小朋友都無法，我也無法」、「菇味太重了不太喜歡，如果味道淡一點個人還可以接受」。