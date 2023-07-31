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萬件商品買1送1起！　2大量販「中元節超殺優惠、活動」開跑了

▲▼家樂福中元節。（圖／業者提供）

▲2大量販店中元節限定優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為搶攻中元節商機，各大賣場超殺優惠活動正式開跑了，《ETtoday新聞雲》幫整理2大量販店包括家樂福、愛買的「中元節限定好康」，不僅於全門市、線上購物推「萬件商品買1送1起」，還有消費滿額抽APPLE筆電、手機等活動，更提供代客普渡服務，即日起至8月30日限時搶。

▲▼家樂福中元節。（圖／業者提供）

▲家樂福中元節檔期消費還可抽APPLE好禮。

●家樂福
家樂福今年中元節主打「2023中元普渡跨世代 這拜我來！」，備齊各年齡層都會愛的祭拜商品，從異國零食到經典不敗的口味通通有，並祭出一系列超殺優惠，像是「百款人氣商品買1送1、2件省更多、第2件8折」等，還有期間使用家樂福APP錢包消費滿額有機會抽中APPLE好禮，如MacBook Ai、Iphone 14 pro等，除外還有刷卡送現金折價券等好康，就是要讓消費者搶便宜有感。

另，線上購物部分也提供3種規格拜拜箱選擇，包括小資祈福箱、中元祈福箱及統一鈔省祈福箱，且任買2箱還送150元折價券；加碼推出「代客普渡箱」服務，與鎮瀾宮、慈護宮、旗山天后宮合作，並提供代客普渡後「直接捐贈」或「寄回商品」選項，即日起至8月30日限定登場。

▲▼愛買迎戰中元普渡。（圖／業者提供）

▲愛買推出一系列中元節限定優惠，還有3大宮廟的「中元贊普箱」。

●愛買
愛買即日起至8月30日於全門市、線上購物祭出「萬件商品買1送1起」的中元節超殺優惠，更主打「傳好、拜好、平安好好」3大特色，推出中元節規格大袋裝、成箱餅乾、飲料、泡麵等最低75元起，像是有限量3000箱的「乖乖越拜越乖箱」、限量1500箱的「卡滋番薯脆片雙併組合箱等，還有人氣異國泡麵如「營多經典印尼炒麵重量杯」，整箱買直接打79折，平均每碗不到29元，俗到爆炸。

加碼也開賣3大知名宮廟的「中元贊普箱」，包括白沙屯媽、鹿港天后宮及北港武德宮，即日起至8月20日限定販售，業者將會偕同宮廟於指定時間舉辦中元贊普法會，法會結束再將供品宅配到府或捐贈給社福團體，免出門就可以完成中元贊普，省時又省力。

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