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搬整箱鮮奶「人妻中招了」！好市多會員傻：這2關等於虛設

▲▼ 科克蘭牌牛奶,好市多（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO拿一箱鮮奶就離開，回家發現少了1瓶。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

買到消失的鮮奶？一名人妻透露，幫朋友買6瓶好市多鮮奶，不料回家從箱子查看，才發現少了1瓶，讓她崩潰吶喊「居然中招了，下次真的要點清楚再走！」討拍文曝光後，一派網友質疑「就被人挖走一瓶，沒檢查而已啊」；但不少人認為，櫃台與出口人員都沒發現，「這兩關都等於虛設了！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近去賣場幫友人代購3組（6瓶）科克蘭鮮奶，直到返家要放入冰箱時，才發現「只剩下5瓶」，讓原PO傻眼驚呼「居然中招了，下次真的要點清楚再走！」

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不過貼文中，原PO並未透露到底是發生什麼事，「大家猜猜是怎麼一回事？」她還在文末呼籲，「千萬不要相信你正面看到的情況。」

底下網友紛紛回應，「就被人挖走一瓶，沒檢查而已啊」、「說真的，少一瓶重量跟平衡完全不同，能不發現也是很天兵」、「結帳的時候理論上每一瓶都會清點，單據只有5瓶那就是自己的問題了」、「即使搬整箱沒檢查，但至少會搬動兩次以上，重量不均+晃動感，都無感嗎」。

部分網友直言，櫃台與出口人員檢查這兩道關如同虛設，「不太可能！結帳時會（核）對一次，出門口的時候也會再對一次」、「門口人員多了會看，少了不會看？」「一定要檢查，因為是好市多啊」、「結帳人員怎麼沒發現？兩入一組的」、「結帳時應該就要發現了，結帳人員也太草率了」。

還原當時狀況，原PO表示，直接拿了一箱鮮奶就去結帳了，「真的沒檢查，想說全部正面全部都在，所以搬了上推車就走了」，殊不知有人早拿走「內面邊角的1瓶」，加上外面有1瓶擋住視線，才會導致只有5瓶的尷尬狀況。

留言串中也釣出苦主，「此招也曾中一次！只好再跑一趟」、「一堆奧客左挑一瓶右挑一瓶，買之前真的要自己檢查清楚，避免不必要的麻煩」、「我也遇過一次，馬上打去好市多，客服有說下次去可以補1瓶」、「我們也吃過這種虧，沒有當場檢視，回到家就只能自認倒楣，還拿到過被人開過的，轉開瓶蓋時超級傻眼」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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